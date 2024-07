Lancement du livre du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong sur l’Assemblée nationale

>> Un livre de Nguyên Phu Trong apprécié par l'opinion publique

Photo : VNA/CVN

Le Comité permanent de l'Assemblée nationale, en coordination avec la Commission centrale de la mobilisation et de l’éducation du Parti, la Maison d'édition Politique nationale “Sự thật”(Vérité), a organisé le 16 juillet à Hanoï une cérémonie de lancement du livre "L'Assemblée nationale dans le processus de renouveau, répondant aux exigences de l’édification et du perfectionnement de l'État de droit socialiste du Vietnam" du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong.

Le livre sélectionne 95 articles, discours et interviews du leader du Parti, se composant de trois parties. La première partie concerne l’édification et le perfectionnement de l'État de droit socialiste vietnamien, avec 15 articles, discours et interviews sur le socialisme, la voie vers le socialisme au Vietnam, l’édification de l’État de droit socialiste vietnamien ; les relations entre la direction du Parti, la gestion de l'État et le maître du peuple; le renouveau dans l'organisation et le fonctionnement d'un certain nombre d'institutions de l'État de droit telles que le gouvernement, les tribunaux populaires, le Parquet populaire, l'Audit de l'État, les autorités locales...

La deuxième partie se porte le renouveau de l'organisation et des activités de l'Assemblée nationale, avec 80 articles, discours, interviews, lettres... sur la voie de renouveau et de développement de l'Assemblée nationale vietnamienne, notamment la révision de la Constitution en 2013; les nouveaux développements dans la diplomatie parlementaire ; l’amélioration de la qualité des activités des députés et de l'appareil de soutien de l'Assemblée nationale.

La troisième partie comprend 57 avis de membres du Parti, d’intellectuels, de députés, d’habitants, d’amis étrangers... démontrant la confiance, le soutien, le consensus et l'affection envers Nguyên Phu Trong.

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de la cérémonie du lancement du livre, le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a estimé qu’avec la responsabilité d'être le plus haut dirigeant du Parti, ayant occupé le poste de président des XIe et XIIe Assemblée nationale, de président vietnamien, de député depuis le XIe Assemblée nationale jusqu'à aujourd'hui, Nguyên Phu Trong connaissait bien l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Il a consacré beaucoup d'efforts, d'intelligence et d'enthousiasme à la question du renouveau de l’organisation, de l’amélioration de l'efficacité des activités de l'Assemblée nationale, contribuant ainsi à l’édification et au perfectionnement de l'État de droit socialiste du Vietnam.

Ses idées directrices et son orientation vers la tâche d’édifier et de perfectionner l'État de droit socialiste en général et de renouveler l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée nationale en particulier sont tirées de riches pratiques, démontrant sa vision profonde, drastique et globale et sa direction convaincante.

Trân Thanh Mân a proposé qu'immédiatement après le lancement du livre, la Commission centrale de la mobilisation et de l’éducation du Parti, le Comité permanent de l'Assemblée nationale, la Maison d'édition Politique nationale “Sự thật” (Vérité) et les journaux se concentraient sur la diffusion du contenu du livre auprès des responsables, des membres du Parti, des électeurs... édifient du matériel d'apprentissage, de recherches concernés pour créer des changements fondamentaux et complets dans la prise de conscience sur la position, le rôle, les objectifs, la tâche et les solutions de l’édification de l’État de droit socialiste et le renouveau de l'organisation et du fonctionnement de l’Assemblée nationale dans la nouvelle période.

VNA/CVN