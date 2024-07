Le voilier 286 - Lê Quy Dôn commence sa visite en Indonésie

La délégation vietnamienne comprend 120 cadres, soldats et étudiants de l'Académie navale du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie d'accueil du voilier 286 - Lê Quy Dôn, le colonel de la Marine Muhammad Taufik, assistant aux opérations pour Danlantamal V, a salué la visite de la délégation vietnamienne, soulignant que cette visite est une bonne occasion pour promouvoir la coopération et les échanges entre les Marines vietnamienne et indonésienne.

Nguyên Dinh Giang, vice-directeur de l'Académie navale du Vietnam, a affirmé que cette visite contribuera à renforcer la compréhension et la confiance mutuelle entre les Armées et les Marines des deux pays.

Après la cérémonie d'accueil, une délégation indonésienne a visité le voilier 286 - Lê Quy Dôn et a échangé avec les officiers, soldats et étudiants vietnamiens.

Durant son séjour du 17 au 20 juillet, la délégation vietnamienne participera à de nombreuses activités d'échange avec la Marine indonésienne. Cette visite est une bonne opportunité pour les officiers, soldats et étudiants à bord du navire d'améliorer leurs connaissances professionnelles, leur préparation au combat et leurs compétences en matière de maniement des armes; d’échanger avec ses homologues de la Marine indonésienne et d'explorer la culture, l'histoire et le peuple indonésiens.

Il s'agit de la deuxième visite du navire vietnamien en Indonésie. Son premier voyage a eu lieu en 2019.

VNA/CVN