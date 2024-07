Une conférence pour diffuser le contenu du livre du chef du PCV sur la culture vietnamienne

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a tenu lundi 15 juillet à Hanoï une conférence pour diffuser le contenu du livre sur la construction et le développement d'une culture vietnamienne avancée, imprégnée d'identité nationale, du secrétaire général du Parti communiste vietnamien (PCV), Nguyên Phu Trong.

Photo : VNA/CVN

Le livre a été édité et publié par la Commission pour l’information et l’éducation du Comité central du Parti, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, la Maison d’édition politique nationale Su Thât (Vérité), la Revue communiste, l’Agence Vietnamienne d’Information et les agences compétentes.

Composé de trois parties, le livre est une collection de 92 écrits, discours, conférences, extraits d'entretiens et lettres du leader du Parti, reflétant sa grande attention à la construction, à la préservation et au développement de la culture vietnamienne avec des éléments traditionnels et modernes pour contribuer à la construction et au développement natal.

Il présente également plus de 90 photos documentaires capturant des moments du secrétaire général du PCV lors d'activités culturelles, de voyages de travail dans des localités et des unités du secteur culturel, et de rencontres avec des artistes et des intellectuels à travers le pays.

La version électronique du livre est disponible sur https://sachquocgia.vn.

La publication sera traduite dans plusieurs langues étrangères pour promouvoir les valeurs culturelles vietnamiennes à l'échelle mondiale.

VNA/CVN