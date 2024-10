Parc national de Cat Tiên au cœur de la nature sauvage

Photo : CTV/CVN

S’étendant sur plus de 82.000 ha dans trois provinces de Lâm Dông (hauts plateaux du Centre), Dông Nai et Binh Phuoc (Sud), le Parc national de Cat Tiên est reconnu pour sa riche biodiversité et abrite de nombreuses espèces menacées. Créé en 1978, il compte 1.729 espèces animales réparties en 238 familles et plus de 1.600 espèces végétales appartenant à 710 familles, incluant des espèces rares telles que les éléphants d’Asie, les gaurs, les langurs doucs à pattes noires, les pangolins de Java et les crocodiles siamois.

Selon les dernières statistiques, 340 espèces d’oiseaux, soit 40% des espèces recensées au Vietnam, vivent à Cat Tiên. Les visiteurs peuvent également rencontrer diverses espèces de primates et des taureaux.

Avant son inscription sur la Liste verte des aires protégées et conservées de l’UICN en juin 2024, Cat Tiên avait été reconnu Réserve de biosphère par l’UNESCO en 2001. En 2005, le gouvernement l’a classé comme site national spécial.

De grands sentiers naturels encore préservés permettent aux visiteurs d’explorer la forêt de manière autonome, sans guide. Une variété d’hébergements, allant des campings aux bungalows au bord de la rivière, fait du Parc national de Cat Tiên un lieu idéal pour se reconnecter à la nature, loin du tumulte urbain.

La gestion efficace du parc contribue non seulement à la préservation des écosystèmes et de la biodiversité, mais aussi à offrir des moyens de subsistance durables aux populations locales. Cat Tiên est devenu l’une des destinations écotouristiques les plus prisées du Vietnam. Il est reconnu “Réserve mondiale de la biosphère” et “Maison des animaux” par l’UICN. Il constitue un modèle d’écosystème forestier tropical dans la région Sud-Est du Vietnam, bénéficiant d’une zone climatique unique combinant influences maritimes et montagnardes.

Parmi les sites incontournables de Cat Tiên, se trouve un arbre de 400 ans appartenant à la famille des Datiscacées, mesurant 40 m de haut avec un tronc d’un mètre de diamètre. Le parc abrite également de nombreux arbres séculaires, en particulier des figuiers qui entourent un grand lac au cœur de la forêt.

Protection de l’environnement

Une autre destination à ne pas manquer est le Centre de secours pour animaux de Cat Tiên, de renommée internationale. Ici, des ours, singes et oiseaux libérés de la captivité illégale évoluent dans un environnement semi-sauvage pour se réadapter à la nature. En parallèle, les scientifiques du parc mènent des projets de restauration de la biodiversité et de conservation, notamment des espèces rares de champignons.

Photo : CTV/CVN

Chaque année, le parc accueille entre 55.000 et 65.000 visiteurs, pour des séjours touristiques ou des études. “Cat Tiên possède à la fois des forêts primaires et des mangroves, renfermant de nombreuses espèces animales rares et précieuses. L’atmosphère y est très agréable, pure et fraîche”, raconte Thu Hoà, une touriste venue de Hô Chi Minh-Ville.

Pour profiter pleinement de la diversité de Cat Tiên, les voyageurs peuvent commencer leur visite depuis le centre administratif du parc, puis parcourir 20 km en voiture et marcher 5 km à travers la jungle pour atteindre Bàu Sâu, une zone humide reconnue internationalement. Désignée en 2005 comme deuxième site Ramsar du Vietnam, Bàu Sâu dénombre plus de 600 crocodiles d’eau douce rares.

Le parc dispose également d’un musée de la nature avec des collections régulièrement renouvelées et organise de nombreux programmes visant à sensibiliser les populations locales et les touristes à la protection de l’environnement.

Linh Trân/CVN