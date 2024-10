Initiative de visa "Six pays, une destination" : nouvel élan pour le tourisme vietnamien

Une zone de visas partagés pour l'Asie du Sud-Est, similaire au mécanisme de visas Schengen de l'Europe, pourrait changer la donne pour le secteur touristique du Vietnam. L'initiative proposée "Six pays, une destination" vise à faciliter les voyages sans interruption entre six pays voisins, stimulant ainsi le tourisme régional.

>> Le site web du tourisme au Vietnam continue de se classer plus haut dans la région

>> Le visa unique pour l’Asie du Sud-Est devra favoriser le tourisme au Vietnam

>> Le Vietnam parmi les 20 pays préférés à travers le monde

Photo : VNA/CVN

En marge des 44e et 45e Sommets de l'ASEAN au Laos le 9 octobre, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son homologue thaïlandais Paetongtarn Shinawatra ont accepté de piloter l'initiative touristique, qui implique la Thaïlande, la Malaisie, Singapour, le Vietnam, le Laos et le Cambodge.

Initialement proposé par la Thaïlande en avril 2024, ce plan de visa permettra aux touristes de voyager librement entre six pays de la région, dynamisant ainsi l'industrie touristique locale. La Thaïlande espère même négocier des voyages sans visa entre ces pays de l'ASEAN et la zone Schengen de l'Union européenne.

Le Vietnam avait lancé une idée similaire il y a 14 ans, incluant cinq pays couvrant la sous-région du Mékong, dont le Vietnam, le Cambodge, le Laos, le Myanmar et la Thaïlande, mais rien n'a abouti.

Politiques de visas ouverts

Nguyên Quôc Ky, président de Vietravel Corporation, qui a été le premier à proposer le concept, a souligné l'importance d'agir rapidement dans le paysage touristique actuel. Après la pandémie, les marchés du tourisme se sont ouverts et les pays qui agissent vite peuvent capter la demande croissante.

Photo : VNA/CVN

Il a souligné que des pays comme la Thaïlande, la Malaisie et Singapour avaient rapidement mis en œuvre des politiques de visas ouverts. Alors que le Vietnam a rouvert ses portes tôt après la pandémie, ses politiques touristiques ont été plus lentes à évoluer. Actuellement, le Vietnam offre des exemptions de visa aux citoyens de 26 pays, bien moins que la Thaïlande, qui en offre près de 100.

Si l'initiative des six pays est mise en œuvre rapidement, le Vietnam peut tirer parti des politiques d'ouverture de ses voisins pour attirer un grand nombre de touristes internationaux, a-t-il déclaré.

De plus, des efforts de promotion conjoints avec les cinq autres pays offriraient une plus grande portée que si le Vietnam agissait seul. Cependant, le Vietnam n'a toujours pas de bureau officiel de promotion du tourisme à l'étranger, ce qui le désavantage en matière de marketing international.

Photo : VNA/CVN

La mise en œuvre de ce système de visa partagé profitera considérablement au tourisme vietnamien. D'ici 2050, la région Asie-Pacifique devrait dominer le tourisme mondial, l'Asie du Sud-Est étant une destination clé. Le Vietnam doit agir rapidement pour capitaliser sur cette opportunité et renforcer sa position dans la course au tourisme régional. Cependant, les experts ont averti qu'une politique de visa commune pourrait également accroître la concurrence entre les six pays.

Cao Tri Dung, président de l'Association du tourisme de Dà Nang (Centre), a noté que si la politique de visa pouvait élargir le marché du tourisme pour l'ASEAN, elle intensifierait également la concurrence. Les pays seront en compétition pour attirer les visiteurs, et ceux qui ont des destinations moins attrayantes peuvent perdre.

Offres culturelles distinctes

Cao Tri Dung a souligné la nécessité pour le Vietnam de préparer des produits touristiques uniques et de haute qualité afin de garantir que les visiteurs restent plus longtemps et dépensent plus.

Nguyên Quôc Ky a souligné l'importance de mettre en valeur les offres culturelles distinctes du Vietnam, car les touristes recherchent des expériences culturelles diverses. Le Vietnam doit mettre en valeur ses traditions, sa cuisine et sa vie quotidienne uniques pour se démarquer, a-t-il noté.

Photo : Alma Resort/Cam Ranh

De plus, le climat diversifié du Vietnam, allant des zones tempérées aux zones tropicales, offre aux touristes une variété d'expériences en un seul voyage - un avantage que peu de pays peuvent égaler.

Pour rester compétitif, Nguyên Quôc Ky a appelé à une recherche immédiate sur les principaux marchés touristiques des six pays et à une analyse de leurs produits pour s'assurer que le Vietnam peut offrir quelque chose de différent.

Le visa "Six pays, une destination" offre au Vietnam une chance unique de transformer son secteur touristique, mais le succès dépendra de la rapidité et de l'efficacité avec laquelle le pays se préparera à faire face aux défis.

VNA/CVN