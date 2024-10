Entrevue entre le dirigeant vietnamien Tô Lâm et le Premier ministre chinois Li Qiang

>> La visite du PM Li Qiang revêt une grande importance pour les liens vietnamo-chinois

>> La visite du PM chinois contribue à faire avancer la communauté d'avenir partagé avec le Vietnam

>> Le Premier ministre chinois Li Qiang arrive au Vietnam pour une visite officielle

>> Le PM Li Qiang exhorte Chine et Vietnam à s'unir pour la paix et le développement

Photo : VNA/CVN

Saluant la première visite du Premier ministre Li Qiang au Vietnam, le secrétaire général du Parti et président vietnamien Tô Lâm a souligné que cette visite revêtait une signification importante permettant de continuer d’approfondir les relations de plus en plus développées entre les deux Partis et les deux pays, répondant de manière substantielle et globale aux aspirations et intérêts communs des deux peuples, pour la paix, la coopération et le développement de la région et du monde.

Le dirigeant vietnamien a transmis ses salutations et ses meilleurs vœux au secrétaire général et président Xi Jinping ainsi qu’aux hauts dirigeants du Parti communiste chinois (PCC) et de l’État chinois.

Il a salué les grandes réalisations socio-économiques enregistrées par le PCC, l’État et le peuple chinois 75 ans depuis la fondation de la République populaire de Chine, notamment pendant dix ans de la nouvelle ère depuis le XVIIIe Congrès national du PCC sous la direction du PCC avec le secrétaire général et président Xi Jinping comme noyau, accomplissant les objectifs du premier centenaire de la Chine et réalisant ceux du deuxième centenaire.

Une priorité de premier rang

Le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm a souligné que le Vietnam considérait le développement des relations avec la Chine comme une priorité de premier rang de sa politique extérieure.

De son côté, le Premier ministre Li Qiang a exprimé sa joie de se rendre au Vietnam, tout en transmettant les salutations et les meilleurs vœux du secrétaire général du Parti communiste et président chinois Xi Jinping à son homologue vietnamien Tô Lâm. Il a souligné que sa visite visait à mettre en œuvre le consensus important conclu ces dernières années par les hauts dirigeants des deux pays, et à échanger des mesures spécifiques afin d'obtenir de nouveaux résultats dans la promotion du partenariat de coopération stratégique global entre le Vietnam et la Chine et dans la construction d'une communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine.



Les deux dirigeants se sont informés de la situation de chaque Parti et de chaque État. Le secrétaire général et président Tô Lâm a présenté les résultats en matière de développement socio-économique, de travail d’édification et de remodelage du PCV et de lutte contre la corruption et les dérives éthiques, ainsi que les préparatifs du XIVe Congrès national du PCV - une étape importante qui ouvrira une nouvelle ère, en se concentrant sur la réalisation de l’objectif de construire avec succès le socialisme.

Les deux dirigeants ont passé en revue les résultats exceptionnels des relations bilatérales ces derniers temps. Ils ont exprimé leur satisfaction quant aux progrès importants et globaux des liens entre les deux pays, en particulier la mise en œuvre sérieuse et active des perceptions communes de haut niveau obtenues lors des visites historiques du secrétaire général du PCV, Nguyên Phu Trong, et du secrétaire général du PCC et président chinois Xi Jinping, en 2022 et 2023, et de la visite d’État en Chine du secrétaire général du Parti et président Tô Lâm selon la direction des "six plus". Ces résultats contribuent à promouvoir une coopération dynamique et efficace à tous les niveaux, dans tous les secteurs et domaines.

Photo : VNA/CVN

Promouvoir les domaines de coopération pratique

Ils ont convenu de maintenir des échanges réguliers de haut niveau ; de promouvoir la synchronisation et l’efficacité à travers les canaux diplomatiques du Parti, de l’État et du peuple. Ils ont également affirmé leur volonté de renforcer la coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité et des relations extérieures ; de travailler ensemble pour relever efficacement les défis de sécurité non traditionnels ; d’améliorer l’efficacité des mécanismes existants et en déployer de nouveaux.

Les deux dirigeants se sont engagés à continuer d’ordonner à tous les niveaux, secteurs et localités de mettre en œuvre de manière drastique des politiques et mesures visant à promouvoir les domaines de coopération pratique afin d’obtenir de plus grands résultats, d’accroître la coopération économique et commerciale, de maintenir un commerce frontalier fluide, de construire le modèle de poste-frontière intelligent, de renforcer la connexion dans le cadre de l'accord "Deux couloirs, Une ceinture" et de l’initiative "Ceinture et Route", en donnant la priorité à l'interconnectivité ferroviaire.

Le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm a déclaré que le Vietnam accueillait favorablement et était disposé à créer les conditions permettant aux entreprises chinoises d’investir dans des projets à grande échelle dotés de technologies de pointe dans le pays.

2025 - Année des échanges entre les peuples Vietnam - Chine



Le Premier ministre Li Qiang a, pour sa part, souligné que la Chine élargirait davantage l’accès des produits agricoles vietnamiens à son marché et soutiendrait le Vietnam dans la création de bureaux de promotion commerciale dans son pays.

Les deux parties ont convenu d’élargir leur coopération dans les domaines de la science et de la technologie, des chaînes de production et d’approvisionnement, du développement vert et de la transformation numérique.

À l’approche du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales en 2025, elles ont déclaré coordonner l’organisation des activités de l'Année des échanges entre les peuples Chine - Vietnam et travailler ensemble pour promouvoir les relations bilatérales vers une nouvelle étape de développement conformément à l’orientation des "six plus", à savoir une confiance politique plus élevée, un partenariat plus pratique et plus approfondi en matière de défense et de sécurité, une coopération plus substantielle et plus approfondie, une base sociale plus solide, une coordination multilatérale plus étroite, et un meilleur contrôle et règlement des différends.

Concernant les questions maritimes, les deux parties ont convenu de l’importance du maintien de la paix et de la stabilité en Mer Orientale. Le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm a proposé que les deux parties mettent strictement en œuvre une perception commune de haut niveau ; demandent à tous les niveaux et secteurs de trouver des méthodes et mesures efficaces pour mieux gérer et résoudre les différends ; et de renforcer la coopération conformément au niveau des relations bilatérales et sur la base du droit international, notamment de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

VNA/CVN