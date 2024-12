Ouverture du programme "Essences des villages artisanaux et spécialités régionales en 2024

Le programme intitulé "Essences des villages artisanaux et spécialités régionales en 2024" s’est ouvert jeudi 12 décembre à Hô Chi Minh-Ville. Cet événement est organisé par le Centre de promotion de l’investissement et du commerce de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), en coordination avec des organes de promotion du commerce de certaines autres localités.

Photo : VNA/CVN

Ce programme annuel réunit près de 200 entreprises de 30 villes et provinces, présentant plus de 500 produits de villages artisanaux, de spécialités et de produits OCOP (One Commune, One Product - À chaque commune son produit) de diverses régions.

Dans le cadre du programme, le Comité d'organisation organise également de nombreuses activités de connexion commerciale entre les entreprises vietnamiennes et les systèmes de distribution modernes, aidant les entreprises, les coopératives et les installations de production à consommer des biens et à élargir le marché de consommation.

Clôture le 15 décembre.

VNA/CVN