Ouverture du procès de 227 accusés dans une vaste affaire de trafic de stupéfiants liée au vol VN10

Le Tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville a ouvert, dans la matinée du 17 août, le procès en première instance de 227 accusés dans le cadre de l’affaire de trafic de stupéfiants VN10, issue de l’enquête élargie menée après la découverte, en mars 2023, de stupéfiants dissimulés dans les bagages de quatre hôtesses de l’air à l’aéroport international de Tân Son Nhât.

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Photo : VNA/CVN

En raison du nombre particulièrement élevé d’accusés, l’audience se déroule sous forme hybride, en présentiel et par visioconférence. Le siège principal est installé au Tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville, tandis qu’un site secondaire a été aménagé au centre de détention de Chi Hoa (T30), relevant de la police municipale.

Les audiences se dérouleront du 17 août au 12 septembre. Plus de 120 avocats ont été mobilisés pour assurer la défense des accusés, tandis que 18 personnes ayant des droits et obligations liés à l’affaire ont également été convoquées.

Selon l’acte d’accusation, les 227 accusés sont poursuivis pour huit infractions, notamment transport illégal de stupéfiants, trafic de stupéfiants, organisation de la consommation illicite de stupéfiants, détention illégale de stupéfiants, utilisation de faux documents, non-dénonciation d’infraction, dissimulation de crime et détention illégale de biens. Quatre accusés actuellement en fuite font l’objet de mandats de recherche et sont jugés par contumace conformément à la loi.

L’affaire trouve son origine le 16 mars 2023, lorsque les services des douanes de l’aéroport international de Tân Son Nhât ont découvert des anomalies dans les bagages de quatre hôtesses de l’air - Trân Thi Thu Ngân, Dang Phuong Vân, Vo Tu Quynh et Nguyên Thanh Thuy - arrivées de France à bord du vol VN10.

Les contrôles ont permis de saisir 327 tubes de dentifrice de différentes marques, dont 157 contenaient 2.973,37 grammes de kétamine et 8.312 grammes de MDMA, soit plus de 11 kg de stupéfiants. Le dossier a ensuite été transmis aux services d’enquête de la police de Hô Chi Minh-Ville, qui ont ouvert une procédure pénale et lancé l’opération VN10 afin d’identifier l’ensemble des personnes impliquées.

Les investigations ont révélé qu’au-delà du chargement intercepté à l’aéroport, Ha Danh Nâm, également connu sous le nom de "Huu Son", avait organisé avec succès l’acheminement de six autres cargaisons de drogues de synthèse entre la France et le Vietnam. Les stupéfiants étaient dissimulés dans des tubes de dentifrice et des boîtes de compléments alimentaires avant d’être transportés par voie aérienne.

Les enquêteurs ont établi que les marchandises étaient ensuite centralisées auprès de Hoang Sy Thang, domicilié dans la province de Dông Nai, qui organisait leur répartition et leur livraison vers différents points de distribution à Hô Chi Minh-Ville et dans la province de Binh Duong.

L’enquête élargie a permis de mettre au jour plusieurs ramifications du réseau et d’identifier des personnes impliquées dans le transport, la réception, la vente, la détention ou l’organisation de la consommation illicite de stupéfiants. Parmi les accusés figurent le chanteur Nguyên Trung Hiêu, connu sous le nom de scène Chi Dân, ainsi que le mannequin et actrice espagnole Andrea Aybar Carmona, connue sous le nom d’An Tây. Tous deux sont poursuivis pour organisation de la consommation illicite de stupéfiants et détention illégale de stupéfiants.

Concernant les quatre hôtesses de l’air à l’origine de l’affaire, l’enquête a conclu qu’elles avaient accepté de transporter des marchandises contre rémunération sans connaître la présence de stupéfiants dans les colis. Les autorités ont déterminé qu’elles n’entretenaient aucun lien avec les organisateurs du trafic et qu’aucun élément ne permettait d’établir leur implication consciente dans les activités criminelles. Elles n’ont donc fait l’objet d’aucune poursuite pénale et ont été remises en liberté.

Les autorités considèrent l’affaire VN10 comme un dossier de trafic de stupéfiants d’une ampleur exceptionnelle, marqué par des méthodes sophistiquées, une répartition précise des rôles entre les membres du réseau et le recours aux plateformes numériques ainsi qu’aux moyens de paiement électroniques pour organiser les activités criminelles.

Lors de cette première journée d’audience, le tribunal a procédé aux formalités judiciaires et à la lecture de l’acte d’accusation avant l’ouverture de la phase d’interrogatoire.

VNA/CVN