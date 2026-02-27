Saisie de près de 4,5 kg de cocaïne à l’aéroport de Tân Son Nhât

Le 27 février, les Douanes du Vietnam ont annoncé que, dans le cadre de la campagne de pointe de lutte contre la contrebande, la fraude commerciale et les produits contrefaits à l’occasion du Têt du Cheval 2026, les forces douanières avaient détecté et traité 35 affaires liées aux stupéfiants, saisissant environ 165 kg de drogues de toutes sortes, dont un cas de transport de près de 4,5 kg de cocaïne via l’aéroport international de Tân Son Nhât.

Photo : Douanes du Vietnam/CVN

Selon les statistiques cumulatives (du 15 décembre 2025 au 14 février 2026, les forces douanières, agissant en tant qu’autorité principale ou en coordination avec les autres forces compétentes, ont découvert et traité 35 affaires impliquant 42 individus. Les saisies comprennent environ 14,18 kg de cannabis, 14,2 kg d’héroïne, 4,94 kg de cocaïne, 5,96 kg de kétamine, 126 kg de drogues de synthèse ainsi que 372,25 grammes d’autres substances illicites.

L’affaire la plus marquante s’est produite à 15h30 le 5 février au terminal des arrivées de l’aéroport international de Tân Son Nhât. Les forces compétentes ont procédé à l’arrestation d’une passagère de nationalité thaïlandaise, identifiée par les initiales S.N., pour transport illégal de stupéfiants. La suspecte est entrée au Vietnam à bord d’un vol en provenance d’Amérique du Sud, en transit au Vietnam avant de poursuivre son voyage vers un pays tiers. Lors du contrôle, les forces ont découvert des stupéfiants dissimulés de manière sophistiquée dans ses bagages personnels. Les tests rapides ont confirmé que les substances saisies étaient positives à la cocaïne.

Selon les autorités douanières, les trafiquants exploitent la forme de transit international avec un temps de séjour très court au Vietnam, d’environ une heure, afin d’échapper aux contrôles des forces fonctionnelles. Ce mode opératoire révèle une préparation minutieuse et une organisation étroitement structurée, profitant des caractéristiques des liaisons aériennes internationales pour le transport transnational de stupéfiants.

Cette affaire confirme que la criminalité liée au trafic de drogue par voie aérienne demeure complexe, avec des méthodes de plus en plus sophistiquées. La détection et l’arrestation rapides de cette cargaison témoignent de la proactivité dans le suivi de la situation, de l’efficacité de la coordination intersectorielle et de la détermination des forces douanières dans la lutte contre les crimes liés aux stupéfiants.

Dans les temps à venir, les forces douanières continueront de renforcer leurs capacités d’analyse et de prévision, de promouvoir l’application des technologies et des équipements modernes, d’intensifier la coopération internationale et de consolider la coordination étroite avec les forces compétentes, afin de lutter résolument contre la contrebande et le trafic de drogue, contribuant ainsi à la garantie de la sécurité nationale et de l’ordre et de la sécurité publics.

VNA/CVN