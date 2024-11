Ouverture du poste-frontière international de Long Sâp - Pa Hang

La cérémonie inaugurale du poste-frontière international Long Sâp (district de Môc Châu, province de Son La, Vietnam) et Pa Hang (district de Sop Bao, province de Houaphan, Laos) s’est déroulée solennellement le 19 novembre, marquant une étape significative dans les relations entre les deux pays.

Photo : Quang Quyêt/VNA/CVN

Situé dans le village de Phieng Cai, commune de Long Sap, le poste-frontière international Long Sâp, face au poste-frontière international de Pa Hang, district de Sop Bao, province lao de Houaphan (Laos), joue un rôle clé dans la connexion entre la province vietnamienne de Son La et la province lao de Houaphan.

Créé initialement le 1er mars 1990 conformément à l’accord de réglementation de la frontière entre le Vietnam et le Laos, le poste-frontière Long Sâp a officiellement été élevé au statut international par le gouvernement vietnamien le 22 décembre 2020 (Résolution n°182/NQ-CP). La décision a été accueillie par le gouvernement lao, qui a approuvé la transformation du poste de Pa Hang en poste-frontière international le 16 septembre 2024.

Lors de la cérémonie, Nguyên Minh Vu, vice-ministre permanent des Affaires étrangères et président du Comité national des frontières du Vietnam, a souligné que l’ouverture de ce poste-frontière international ouvre de nouvelles perspectives de développement économique, commercial et culturel entre les provinces de Son La et Houaphan.

"Cette initiative contribue non seulement à dynamiser les échanges économiques et à améliorer la vie des populations locales, mais aussi à renforcer la solidarité et l’amitié historique entre nos deux nations", a déclaré Nguyên Minh Vu.

Photo : Quang Quyêt/VNA/CVN

De son côté, Phoxay Khaykhamphithoune, vice-ministre des Affaires étrangères du Laos, a insisté sur l’importance de la coordination continue entre les autorités des deux pays. "La coopération entre nos localités frontalières est cruciale pour bâtir une frontière de paix, d’amitié et de développement durable, consolidant ainsi les relations spéciales Vietnam - Laos", a-t-il affirmé.

L’inauguration du poste-frontière international Long Sâp - Pa Hang est un jalon significatif dans la coopération bilatérale. En facilitant le commerce, le tourisme et les échanges culturels, cette infrastructure contribue à faire de la frontière commune un véritable pont d’amitié et de prospérité mutuelle.

VNA/CVN