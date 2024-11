Le président de l'AN d'Arménie rend hommage au Président Hô Chi Minh

Dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam, le président de l'Assemblée nationale (AN) d'Arménie, Alen Simonyan, accompagné d'une délégation, s'est rendu le 19 novembre, au Mausolée du Président Hô Chi Minh à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Le président de l'Assemblée nationale d'Arménie, Alen Simonyan, et sa suite ont rendu hommage au Président Hô Chi Minh, héros de la libération nationale et éminent homme de culture du Vietnam.

Par la suite, la délégation a visité le Temple de la Littérature (Van Miêu-Quôc Tu Giam), classé monument national spécial du Vietnam. Ils ont été informés de l'histoire et de l'évolution de la première institution universitaire du Vietnam, un lieu symbolisant la tradition d'érudition de la nation.

Alen Simonyan a consigné ses impressions dans le Livre d'or du site et a visité divers édifices historiques, notamment la Grande Porte du Milieu (Dai Trung Môn), le Pavillon de la constellation des lettres (Khuê Van Cac), les stèles des docteurs, etc. La délégation a également exploré les espaces dédiés à la conservation et à la promotion du patrimoine éducatif, ainsi qu'à la mise en valeur des aspects remarquables de la culture vietnamienne.

Fondé en 1070, le Temple de la Littérature est devenu la première université nationale en 1076, sous la dynastie des Ly (1010-1225). Il est reconnu comme un symbole du savoir et de l'éducation au Vietnam. Son architecture ancestrale et ses valeurs humanistes uniques contribuent à l'enrichissement du patrimoine culturel national. Ces dernières années, le site s'est imposé comme une destination culturelle prisée, attirant un nombre croissant de visiteurs nationaux et internationaux.

La visite officielle au Vietnam du président de l'Assemblée nationale d'Arménie, du 17 au 23 novembre, marque la première visite du plus haut législateur arménien plus de trois décennies après l'établissement des relations diplomatiques entre les deux nations. Cette visite témoigne de l'importance que l'Arménie accorde aux relations traditionnelles et à la coopération multidimensionnelle avec le Vietnam.

VNA/CVN