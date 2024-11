Le Vietnam et la République dominicaine boostent leurs relations de coopération

La visite officielle en République dominicaine du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh démontre le respect et la volonté du pays indochinois de continuer à approfondir les relations d'amitié, de solidarité et de coopération bilatérale.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Le Premier ministre, son épouse et la délégation vietnamienne de haut niveau mèneront des activités bilatérales du 19 au 21 de ce mois en République dominicaine, selon l'invitation du président hôte Luis Rodolfo Abinader Corona et de son épouse.

Il s'agit du premier voyage d'un haut dirigeant vietnamien dans ce pays d'Amérique centrale et a lieu dans le contexte où les deux parties commémoreront le 20e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales en 2025 (7 juillet).

Basée sur les bonnes relations de ces derniers temps, cette visite devrait constituer une étape importante qui contribuera à rendre les liens de coopération entre les deux pays de plus en plus efficaces.

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Pham Thanh Binh a souligné que les deux pays disposent encore de divers espaces de collaboration dans une série de secteurs.

Photo : VNA/CVN

La visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en République dominicaine créera une motivation pour élargir les relations en matière d'économie, de commerce et d'investissement, en particulier dans des domaines potentiels tels que l'agriculture, l'industrie et la production de matériaux de construction, l'énergie, le pétrole et le gaz, les télécommunications et tourisme, a-t-il partagé.

Il a également déclaré que cette visite du Premier ministre Pham Minh Chinh réaffirme la politique étrangère de Hanoï qui attache une grande importance au renforcement des relations d'amitié et de collaboration avec la région latino-américaine et caribéenne pour la paix et le développement.

Renforcer la coopération mutuelle vietnamo-dominicaine

La République dominicaine apprécie le prestige et la position du Vietnam sur la scène internationale et souhaite promouvoir davantage les relations bilatérales, notamment dans les domaines des télécommunications, de l'énergie et de la distribution de véhicules électriques.

Ces dernières années, les parties ont également exploité leurs similitudes et se sont complétées pour améliorer l'échange d'expériences et l'assistance mutuelle dans les domaines de la science, de la technologie, de l'agriculture et de l'élevage.

Photo : VNA/CVN

En particulier, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural du Vietnam et son ministère dominicain de l'Agriculture ont signé un protocole d'accord en juin 2024.

Auparavant, les deux pays ont signé de nombreux accords de collaboration, notamment le traité d'exemption de visa pour les passeports diplomatiques et officiels ; la consultation politique entre les ministères des Affaires étrangères et la lettre d'intention pour la signature d'accords de coopération scientifique, technologique et touristique, entre autres.

Le Vietnam et la République dominicaine disposent d’un grand potentiel de coopération économique, commerciale et d’investissement dans les domaines de l’agriculture, du tourisme, de la science et de la technologie. C'est pourquoi ils ont décidé de continuer à exploiter et à promouvoir les accords existants, dans le but d'augmenter la valeur de la transaction commerciale bilatérale.

Selon les statistiques, la valeur du commerce entre les deux pays a atteint près de 96 millions d'USD en 2023, un chiffre qui a atteint 56 millions d'USD au cours des neuf premiers mois de 2024.

VNA/CVN