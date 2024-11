Vietnam, Laos et Cambodge mènent un exercice conjoint de recherche et de sauvetage

Les ministères de la Défense du Vietnam, du Laos et du Cambodge, ont lancé le 18 novembre un exercice conjoint de recherche et sauvetage intitulé "Activités de sauvetage et de secours dans les structures effondrées".

Cet exercice conjoint de recherche et sauvetage entre les trois pays se déroule dans la région montagneuse de Chum Sen Rikreay, province de Kampong Chhnang, au Cambodge.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le général de division Pen Sokrethvithyea, directeur du Département de formation du Commandement général de l'Armée royale cambodgienne et chef du sous-comité de formation du comité interministériel, a affirmé que cet exercice visait à renforcer la coopération entre les armées des nations, à se soutenir en cas de catastrophes naturelles, et à optimiser l'efficacité des opérations de secours pour minimiser les pertes humaines et matérielles.

L'exercice, organisé par le Cambodge, permettra aux forces participantes de coordonner diverses activités de recherche, de sauvetage et de secours, dont l'évacuation et le transfert des victimes vers des établissements de soins appropriés dans des hôpitaux de niveaux I, II et III.

Cette année, l'exercice mobilise près de 700 militaires, dont 563 de l'Armée royale cambodgienne, 64 de l'Armée populaire lao et 71 de l'Armée populaire du Vietnam. Les opérations se poursuivront jusqu'au 26 novembre.

