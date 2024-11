Le travail de mobilisation de masse renforce les liens entre le Parti, l'État et le peuple

Le secrétaire général a souligné que les résultats du travail de mobilisation de masse, avec le rôle consultatif de la Commission centrale de mobilisation de masse, lors de ces dernières années, ont contribué de manière significative aux réussites globales de l'œuvre de rénovation, d'industrialisation et de modernisation du pays.

La mise en œuvre de plus en plus efficace du travail de mobilisation de masse a contribué à renforcer les liens étroits entre le Parti, l'État et le peuple, à créer un consensus au sein de la société, à promouvoir la puissance de la grande union nationale, à garantir la défense, la sécurité et la stabilité politique, tout en améliorant les conditions de vie matérielles et spirituelles de la population.

Concernant l'orientation du travail de mobilisation de masse pour l'avenir, le secrétaire général Tô Lâm a suggéré de renouveler profondément ce travail, pour répondre aux besoins de la nouvelle phase révolutionnaire. L'objectif est de mobiliser la force invincible du peuple afin que le pays puisse progresser fermement dans une nouvelle ère, celle de l'essor de la nation.

L'objectif ultime du travail de mobilisation de masse dans la nouvelle phase est d'agir pour le peuple, d'apporter des résultats concrets et bénéfiques au peuple, de répondre à ses besoins et aspirations légitimes. Il s'agit de placer les intérêts légaux et légitimes du peuple au premier plan, de respecter et de promouvoir pleinement la souveraineté du peuple, tout en consolidant les liens étroits entre le Parti, l'État et le peuple, a-t-il déclaré.

Tô Lâm a souligné que la responsabilité de la mise en œuvre du travail de mobilisation de masse incombe à l'ensemble du Parti, de l'armée et du système politique. Les membres du Parti, en particulier les dirigeants des comités du Parti et des administrations à tous les niveaux, doivent faire preuve d'exemplarité.

Le chef du Parti a également insisté sur la nécessité pour la Commission centrale de mobilisation de masse d'assumer pleinement son rôle de conseil stratégique, de coordination et de guidance dans l'application de la décision du Bureau politique relative à cette question.

Le secrétaire général du Parti a également demandé à la Commission centrale de mobilisation de masse de continuer à renouveler de manière significative ses méthodes de mobilisation du peuple.

