Toyota prévoit de développer les véhicules écologiques au Vietnam

Au cours de la rencontre, le vice-Premier ministre a salué les excellents résultats obtenus par Toyota au Vietnam au cours des trente dernières années et a exprimé son appréciation pour les activités sociales menées par l'entreprise sur le territoire.

Photo : VNA/CVN

Hô Duc Phoc a particulièrement apprécié le rôle des entreprises japonaises, dont Toyota, dans la coopération en matière d'investissement, de production et de commerce avec le Vietnam. Il a émis le souhait que ces entreprises continuent de renforcer leurs investissements directs et indirects dans le pays, afin d'atteindre des succès comparables à ceux déjà réalisés par Toyota.

Il a également proposé à Toyota de poursuivre l’augmentation de ses investissements, l’extension de sa production et de ses activités au Vietnam dans les temps à venir.

Toyota prévoit d'étendre ses investissements dans le pays afin d’améliorer l'efficacité de son usine vietnamienne, de "verdir" et rehausser la qualité de ses produits, de proposer des véhicules écologiques (hybrides essence-électrique) de petite et moyenne taille, d’élargir sa gamme de produits et d’accroître son volume de production en augmentant le taux de localisation des composants.

Le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a affirmé que le gouvernement vietnamien accordait de l’importance à la création de conditions favorables pour que les entreprises japonaises, y compris Toyota, puissent investir de manière stable et à long terme.

La société Toyota Vietnam a été créée en septembre 1995. Son usine au Vietnam est reconnue comme l'une des usines Toyota produisant les véhicules de la meilleure qualité dans la région Asie-Pacifique. En trente ans d'activité, Toyota a produit plus de 700.000 véhicules au Vietnam, en a vendu plus d’un million sur le marché intérieur, a exporté pour plus d’un milliard de dollars, collaboré avec 61 fournisseurs locaux, et augmenté progressivement son taux de localisation. L'entreprise emploie directement plus de 1.500 personnes, et son écosystème complet au Vietnam génère plus de 76.000 emplois.

VNA/CVN