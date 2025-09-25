Le Vietnam prêt à dialoguer avec les États-Unis sur les importations de produits de la mer

Dans le cadre du partenariat stratégique global Vietnam - États-Unis, le Vietnam est prêt à dialoguer et à coopérer avec les États-Unis pour surmonter les obstacles existants et continuer à promouvoir une coopération commerciale bilatérale équitable et durable, garantissant ainsi les intérêts légitimes des citoyens et des entreprises des deux pays.

C'est ce qu'a déclaré Pham Thu Hang, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, en réponse aux questions de la presse lors du point de presse périodique du ministère. Ces déclarations font suite à la récente décision de l'Agence nationale océanique et atmosphérique (NOAA) des États-Unis de ne pas reconnaître l'équivalence de 12 pêcheries vietnamiennes au titre de la loi sur la protection des mammifères marins, ce qui entraînera une interdiction d'importation de produits de la mer provenant de ces fermes aux États-Unis à compter du 1er janvier 2026.

La porte-parole a déclaré que le 15 septembre, le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, avait adressé une lettre au secrétaire américain au Commerce demandant au ministère du Commerce et à la NOAA de reconsidérer leur décision. L'objectif est d'éviter de graves perturbations du commerce bilatéral et de protéger les moyens de subsistance de centaines de milliers de pêcheurs et de travailleurs vietnamiens.

Pham Thu Hang a souligné que, récemment, sous l'impulsion du gouvernement et avec le soutien des autorités locales, le secteur de la pêche vietnamien a déployé des efforts considérables pour se moderniser, améliorer sa responsabilité et renforcer la gestion des pêcheries.

