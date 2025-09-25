Vietnam : un nouvel élan pour les centres financiers internationaux

Le 3ᵉ Forum de haut niveau des conseillers financiers du Vietnam (VWAS 2025) s’est ouvert le 25 septembre à Hanoï sur le thème "Nouvelle ère, nouvel élan". Cet événement annuel est organisé par le journal Finances - Investissement et la communauté des conseillers financiers du Vietnam (VWA), sous le parrainage du ministère des Finances.

Le forum a réuni des dirigeants d’organismes publics, des experts économiques et financiers ainsi que de nombreux investisseurs nationaux et étrangers. Les discussions ont porté sur les perspectives de l’économie vietnamienne dans les années à venir, l’évolution générale du marché financier, les leviers de croissance de la Bourse, les opportunités d’investissement dans de nouvelles classes d’actifs - notamment l’immobilier et les actifs numériques - ainsi que sur les facteurs de durabilité du développement.

Photo : VNA/CVN

Objectifs de croissance ambitieux

Dans son allocution, la vice-ministre des Finances, Nguyên Thi Bich Ngoc, a rappelé que le gouvernement vietnamien visait une croissance du PIB comprise entre 8,3% et 8,5% en 2025, avec l’ambition d’atteindre une progression à deux chiffres dans les années suivantes. Un objectif ambitieux dans un contexte mondial marqué par l’incertitude et la volatilité.

Selon elle, la réalisation de cette trajectoire nécessitera une gestion flexible et ciblée des politiques budgétaire et monétaire, afin de soutenir la croissance tout en perfectionnant le cadre juridique financier. Ces efforts visent à créer un nouvel élan pour le marché, ouvrant de larges perspectives aux investisseurs et aux entreprises.

Centre financier international : un nouveau moteur

Un temps fort du forum a été l’annonce de la création d’un centre financier international (CFI) au Vietnam. Nguyên Thi Bich Ngoc a indiqué que l’Assemblée nationale avait adopté la Résolution N°222/2025/QH15, introduisant une série de mesures spécifiques, allant des incitations fiscales aux régimes de change préférentiels, en passant par le soutien en matière de main-d’œuvre et d’infrastructures.

Deux CFI seront implantés à Hô Chi Minh-Ville et à Da Nang, avec une mise en service prévue dès la fin de l’année. Parallèlement, huit décrets d’application sont en cours d’élaboration par les ministères compétents afin d’assurer un socle juridique solide, gage de compétitivité régionale et internationale.

En outre, des dispositifs fondamentaux tels que les bourses de matières premières, la fintech et les infrastructures financières sont activement mis en place, en synergie avec les efforts des collectivités locales pour améliorer la transparence et l’attractivité de l’environnement d’investissement.

Un marché financier en pleine effervescence

Le forum a également mis en lumière la dynamique du marché financier vietnamien depuis le début de l’année. L’indice VN-Index a franchi la barre des 1.700 points, atteignant de nouveaux records et se rapprochant de l’objectif d’un relèvement de catégorie sur la scène internationale.

Un jalon marquant a été la promulgation par le gouvernement de la Résolution N°5/2025/NQ-CP, instituant à titre pilote un marché des actifs numériques. Entrée en vigueur le 9 septembre 2025, cette mesure ouvre la voie au développement de nouvelles classes d’actifs, en phase avec les tendances mondiales.

Sur le marché immobilier, près de 3.000 projets font l’objet d’un processus d’assainissement juridique. Leur déblocage pourrait injecter environ 235 milliards de dollars dans l’économie, stimulant ainsi la croissance. Dans le même temps, des politiques visant à limiter la spéculation et à promouvoir la durabilité conduisent progressivement à un marché plus transparent et efficace.

Rôle clé des conseillers financiers

Les intervenants ont souligné que, dans ce contexte de réformes et de mutation rapide, les opportunités de rendement s’accompagnaient de risques accrus. Le recours à des conseillers financiers qualifiés apparaît dès lors essentiel pour identifier les opportunités, gérer les risques et optimiser les portefeuilles d’investissement.

Selon le rapport Knight Frank Wealth Report 2025, le Vietnam compte actuellement environ 5.459 individus disposant d’un patrimoine net supérieur à 10 millions de dollars, se classant au 6ᵉ rang en Asie du Sud-Est. Par ailleurs, 85% des transactions boursières sont réalisées par des investisseurs particuliers. Cette réalité souligne l’urgence d’élever le niveau d’éducation financière et la qualité des services de conseil.

Pham Van Hoanh, rédacteur en chef du journal Finances - Investissement, a affirmé que, dans la nouvelle ère, le marché financier vietnamien n’est pas seulement un outil de mobilisation et d’allocation des capitaux, mais aussi un moteur central de la croissance économique. La diversification des produits et services d’investissement contribuera à l’intégration internationale du marché vietnamien et à son apport au développement durable et inclusif.

En marge du forum, les organisateurs ont honoré des institutions et entreprises exemplaires pour leurs contributions au développement des services financiers. Des produits et services innovants de 2025 ont également été présentés. L’événement a permis à la communauté des conseillers financiers du Vietnam de réaffirmer son rôle essentiel dans l’accompagnement des investisseurs et des entreprises, en faveur d’un marché plus transparent, professionnel et performant.

VNA/CVN