Ouverture du Festival du village de Sen 2026 à Nghê An

À l'occasion du 136 e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890), le Festival du village de Sen (Lotus) 2026 s'est ouvert dans la soirée du 18 mai au stade du village de Sen, dans la commune de Kim Liên, province de Nghê An (Centre).

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Photo : Bich Huê/VNA/CVN

L’événement a réuni notamment l’ancien membre du Bureau politique et ancien président de l’Assemblée nationale Nguyên Sinh Hùng, le membre du Bureau politique et directeur de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, Doàn Minh Huân, ainsi que des dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l’État, des représentants de plusieurs provinces lao et de nombreux habitants locaux.

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, Doàn Minh Huân a remis l’Ordre du Travail de première classe au site historique national spécial de Kim Liên. Les membres du Comité central du Parti, le vice-Premier ministre Lê Tiên Châu et la ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Lâm Thi Phuong Thanh, ont également remis la décision reconnaissant Kim Liên comme zone touristique nationale. Cette distinction marque une nouvelle étape dans la valorisation culturelle et touristique de la terre natale du Président Hô Chi Minh.

Photo : Bich Huê/VNA/CVN

Dans son discours d’ouverture, le vice-président du Comité populaire provincial de Nghê An, Thai Van Thành, a rappelé que, depuis 45 ans, le programme artistique "Chants du village de Sen", devenu ensuite le "Festival des chants du village de Sen", a été élevé en 2002 au rang de "Festival du village de Sen". Celui-ci est organisé chaque année à l’échelle provinciale et tous les cinq ans à l’échelle nationale.

Selon lui, cet événement constitue une manifestation importante en hommage au Président Hô Chi Minh, héros de la libération nationale et grande figure culturelle du Vietnam, exprimant la profonde gratitude du peuple vietnamien envers son immense contribution à l’histoire nationale et à celle du Parti communiste du Vietnam.

Le festival est également l’occasion pour les visiteurs vietnamiens et étrangers de mieux découvrir la population et la culture de la région de Nghê An, réputée notamment pour les chants populaires ví et giặm, inscrits au patrimoine culturel immatériel représentatif de l’humanité.

Photo : Bich Huê/VNA/CVN

Du 18 au 30 mai, de nombreuses activités culturelles et commémoratives sont organisées : cérémonies d’offrandes florales et d’encens au mémorial du Président Hô Chi Minh, procession de son portrait, expositions consacrées au 115e anniversaire du départ de Hô Chi Minh à la recherche d’une voie de salut national ainsi qu’au 80e anniversaire de l’Appel à la résistance nationale, espace "marché rural" associé à des activités touristiques expérientielles, programme de réalité virtuelle "Retour à l’instant sacré" et jeux folkloriques.

Le point culminant de la cérémonie d’ouverture a été le spectacle artistique mis en scène sous forme de semi-spectacle vivant de grande envergure par le Service de la culture, des sports et du tourisme de Nghê An, en coordination avec le Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville et le Théâtre dramatique de Hô Chi Minh-Ville.

VNA/CVN