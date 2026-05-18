Vietnam AI Film 2026

Lancement d'un concours de création de contenu basé sur l'IA

Le 18 mai, dans la mégapole du Sud, l'Association vietnamienne pour le développement de l'industrie culturelle, antenne de Hô Chi Minh-Ville (VCIDA-HCMC), en collaboration avec la Fondation vietnamienne pour les arts créatifs et la littérature à Hô Chi Minh-Ville (VIFOLAC-HCMC), a organisé la cérémonie de lancement du premier concours de courts métrages utilisant l'IA (Vietnam AI Film 2026).

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Place sous le thème : "Légendes vietnamiennes à travers le prisme de l'IA - 2026", Vietnam AI Film 2026 vise à promouvoir le développement de l'industrie culturelle vietnamienne à l'ère numérique et créer une plateforme pour les applications créatives de l'intelligence artificielle (IA) dans le cinéma. Il s'inscrit dans le cadre du programme "Racontons ensemblement l'histoire du Vietnam" ayant pour objectif d'encourager la communauté créative, et notamment les jeunes, à utiliser l'IA pour revisiter l'histoire, les légendes, la culture et la beauté du Vietnam à travers un langage cinématographique moderne. Cette initiative contribue également à la mise en œuvre de la Résolution N°80 du Politburo relative au développement de la culture vietnamienne à l'ère nouvelle.

Selon les organisateurs, avec le message "Utiliser l'IA pour revisiter les légendes vietnamiennes dans un nouveau langage cinématographique", Vietnam AI Film 2026 vise à : promouvoir le développement de l'industrie culturelle liée à l'IA ; créer un environnement créatif pour la communauté cinématographique, les créateurs, les étudiants et les passionnés d'histoire vietnamienne ; promouvoir la culture, le tourisme et le patrimoine vietnamiens à travers le cinéma moderne ; sensibiliser aux applications responsables et centrées sur l'humain de l'IA ; et identifier et développer les talents en réalisation de films basés sur l'IA au Vietnam.

Le concours est ouvert aux particuliers et aux créateurs de contenu ; aux cinéastes, réalisateurs, concepteurs et créateurs en IA ; aux étudiants passionnés de cinéma et de technologie ; aux organisations et entreprises intéressées par l'IA et l'industrie culturelle ; ainsi qu'aux Vietnamiens et aux amis internationaux amoureux de la culture vietnamienne. Les candidatures seront acceptées à partir du 8 juin prochain. La cérémonie de remise des prix et la projection auront lieu en septembre 2026 à Hô Chi Minh-Ville.

Les candidats peuvent choisir parmi trois catégories : "Création de courts métrages d’intelligence artificielle recréant des batailles, des personnages historiques et des héros nationaux du Vietnam tels que Mai Thuc Loan (Mai Hac Dê), Ngô Quyên, Trân Hung Dao, Lê Loi et Nguyên Huê" ; "Création de courts métrages d’intelligence artificielle reconstituant les civilisations et sociétés anciennes de l’histoire vietnamienne à partir de données archéologiques" ; et "Création de courts métrages d’intelligence artificielle présentant les sites touristiques et le tourisme culturel des provinces et villes vietnamiennes".

Selon Lai Minh Tu, directeur de la VCIDA-HCMC, la création de ce concours est le fruit d’un travail de longue haleine mené par une équipe de professionnels de la culture et de l’histoire. À l’ère du numérique, où les frontières géographiques et temporelles s’estompent progressivement grâce à la technologie, la préservation et la diffusion de la culture exigent des approches entièrement nouvelles.

Il a déclaré : "Soucieux d'inscrire l'identité vietnamienne dans l'imaginaire collectif numérique, nous utilisons l'IA pour que tous les citoyens, quel que soit leur âge ou leur lieu de résidence, puissent raconter ensemble l'histoire du Vietnam. Grâce à la technologie, enfants et personnes âgées pourront exprimer leur amour, leur admiration pour la glorieuse histoire du pays et leur fierté pour ses magnifiques paysages".

Un terrain de jeu technologique, créatif et culturel pour la jeunesse

Bùi Quan Manh, chef du comité d'organisation du concours, a affirmé : "Vietnam AI Film 2026 n'est pas un simple concours de cinéma, mais un véritable terrain de jeu technologique, créatif et culturel où les jeunes peuvent donner vie à leur imagination en réalisant des films grâce à l'IA. Ce concours permet à l'IA de ne plus être un concept technologique abstrait, mais un outil au service de la créativité collective".

Il a ajouté que l'un des principaux atouts de Vietnam AI Film 2026 réside dans son engagement à développer l'industrie culturelle vietnamienne à l'ère du numérique, en proposant une approche novatrice de l'histoire et de la culture du pays, plus moderne et accessible à la jeune génération.

À travers ce concours, les organisateurs souhaitent découvrir de jeunes talents vietnamiens dans le domaine du cinéma d'IA, créer des liens entre les communautés de l'IA et du cinéma, et bâtir un écosystème propice à la création de contenus basés sur l'IA. L'objectif est d'établir progressivement une marque vietnamienne du cinéma d'IA sur la scène créative internationale.

Vietnam AI Film 2026 devrait attirer des milliers de candidatures à travers le pays, grâce à la collaboration d'experts en IA, cinéma, histoire, technologie et industrie culturelle.

Texte et photos : Tân Dat/CVN