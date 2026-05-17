À Ninh Binh, de fascinants vestiges humains vieux de 7.500 ans

Au Parc national de Cuc Phuong, des archéologues ont mis au jour trois sépultures datant de plus de 7.500 ans. Cette découverte a offert un témoignage rare sur les pratiques funéraires, les croyances spirituelles et l’organisation de la vie des communautés préhistoriques du Vietnam.

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Dans une grotte appelée “Động người xưa“ (Grotte de l’Homme ancien), située à mi-hauteur d’une montagne calcaire au cœur de la forêt primaire du Parc national de Cuc Phuong, province de Ninh Binh (Nord), des archéologues ont mis au jour, il y a six décennies, trois tombes contenant chacune un squelette. Les défunts avaient été enterrés en position fœtale, une pratique funéraire rare et particulièrement révélatrice des croyances anciennes.

Photo : CTV/CVN

Le musée situé au cœur du Parc national conserve aujourd’hui des dizaines de milliers de spécimens liés aux écosystèmes animaux et végétaux de la région. Parmi les pièces les plus remarquables figure le squelette d’un homme préhistorique vieux de plus de 7.500 ans, retrouvé en position recroquevillée, ainsi que divers outils en pierre. Ces découvertes constituent d’importants témoignages archéologiques permettant de mieux comprendre la vie et les activités des populations préhistoriques ayant occupé cette région montagneuse.

Trois squelettes humains

L’entrée de la grotte de l’Homme ancien mesure environ 10 m de large et 20 m de haut. À l’intérieur, de nombreuses stalactites produisent, lorsqu’on les frappe, des sons rappelant les gongs et les tambours traditionnels de l’ethnie Muong. Les locaux appellent également cette cavité “Hang Dang“ (Grotte des chauves-souris), en raison de la présence abondante de ces animaux.

Selon Pham Phu Cuong, agent du Parc national de Cuc Phuong, la grotte de l’Homme ancien a été fouillée en 1966 par l’Institut vietnamien d’archéologie, en coopération avec le parc national et des spécialistes allemands.

Photo : CTV/CVN

Longue d’environ 300 m, elle se compose de trois compartiments distincts et son entrée est orientée vers le sud-ouest. La première salle, vaste, lumineuse et bien ventilée, aurait servi d’habitat aux hommes préhistoriques. La salle centrale, plus étroite, sombre et humide, est occupée par des colonies de chauves-souris. Quant à la dernière salle, elle est obscure et décorée d’impressionnantes concrétions calcaires.

Les recherches ont aussi permis de mettre au jour de nombreuses haches en pierre, couteaux lithiques, pointes en os, coquillages et ossements d’animaux. Les archéologues en ont conclu que des hommes préhistoriques avaient vécu dans cette grotte pendant une longue période.

Les corps avaient été enterrés à une profondeur comprise entre 40 cm et 1,40 m, en position fœtale.

Photo : VNA/CVN

Les tombes étaient entourées de blocs de pierre, avec un fond tapissé de gravillons et recouvert d’ocre rouge. D’après les documents conservés au parc national, ces sépultures représentent la première structure funéraire de ce type découverte dans des sites appartenant à la culture de Hoà Binh. Elles témoignent des premières formes de croyances et de pratiques religieuses primitives.

Les archéologues estiment également que les corps avaient été ligotés avant l’inhumation, selon une coutume ancienne desti-née à empêcher “l’esprit du mort“ de revenir troubler les vivants.

Parmi les trois squelettes découverts, deux sont actuellement conservés au Musée national d’archéologie du Vietnam, tandis que le troisième est exposé au musée de Cuc Phuong. Ce dernier conserve encore plusieurs parties remarquablement intactes, notamment le crâne, les côtes ainsi que les os des bras et des jambes.

XUÂN LÔC/CVN