Huê préserve l’âme musicale de son héritage impérial

>> Pour que le Nha nhac résonne à tout jamais
>> Le nha nhac, musique de cour vietnamienne
>> La musique de la cour de Huê est sublimée au fil du temps
>> La musique de la cour royale de Huê marque les esprits en Suisse
|Présent dès le XIe siècle, le "nha nhac" a atteint son apogée sous la dynastie des Nguyên (1802-1945).
À mesure que ce patrimoine retrouve sa place dans la vie contemporaine, dans le sillage de la Résolution N°80 du Politburo sur le développement de la culture vietnamienne, les mélodies impériales cessent d’appartenir uniquement au passé. Elles renouent progressivement avec le public d’aujourd’hui, redonnant souffle et présence à un art longtemps confiné à la mémoire de l’ancienne cour.
|Le 7 novembre 2013, le "nha nhac" a été reconnu par l’UNESCO comme patrimoine oral et immatériel de l’humanité.
|Les instruments à cordes déploient des lignes mélodiques souples et délicates.
|Les instruments de percussion jouent un rôle essentiel dans la pulsation rythmique et contribuent à la richesse d’une architecture sonore à plusieurs niveaux.
|Un genre musical royal avec des paroles précieuses accompagnées de danses fastueuses.
|La danse de cour de Huê accompagnée le "nha nhac" lors d’une tournée internationale destinée à faire rayonner la culture vietnamienne à travers le monde.
Texte et photos : Vân Chi - Phuong Nga/VNA/CVN