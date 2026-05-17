Huê préserve l’âme musicale de son héritage impérial

Autrefois réservé aux cérémonies solennelles de la dynastie des Nguyên (1802-1945), le nha nhac - musique de cour de Huê - continue aujourd’hui de résonner dans les espaces emblématiques de l’ancienne Cité impériale.

>> Pour que le Nha nhac résonne à tout jamais

>> Le nha nhac, musique de cour vietnamienne

>> La musique de la cour de Huê est sublimée au fil du temps

>> La musique de la cour royale de Huê marque les esprits en Suisse

À mesure que ce patrimoine retrouve sa place dans la vie contemporaine, dans le sillage de la Résolution N°80 du Politburo sur le développement de la culture vietnamienne, les mélodies impériales cessent d’appartenir uniquement au passé. Elles renouent progressivement avec le public d’aujourd’hui, redonnant souffle et présence à un art longtemps confiné à la mémoire de l’ancienne cour.

Texte et photos : Vân Chi - Phuong Nga/VNA/CVN