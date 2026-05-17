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Culture
Huê préserve l’âme musicale de son héritage impérial

Autrefois réservé aux cérémonies solennelles de la dynastie des Nguyên (1802-1945), le nha nhac - musique de cour de Huê - continue aujourd’hui de résonner dans les espaces emblématiques de l’ancienne Cité impériale.

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Présent dès le XIe siècle, le "nha nhac" a atteint son apogée sous la dynastie des Nguyên (1802-1945).

À mesure que ce patrimoine retrouve sa place dans la vie contemporaine, dans le sillage de la Résolution N°80 du Politburo sur le développement de la culture vietnamienne, les mélodies impériales cessent d’appartenir uniquement au passé. Elles renouent progressivement avec le public d’aujourd’hui, redonnant souffle et présence à un art longtemps confiné à la mémoire de l’ancienne cour.

Le 7 novembre 2013, le "nha nhac" a été reconnu par l’UNESCO comme patrimoine oral et immatériel de l’humanité.
Les instruments à cordes déploient des lignes mélodiques souples et délicates.
Les instruments de percussion jouent un rôle essentiel dans la pulsation rythmique et contribuent à la richesse d’une architecture sonore à plusieurs niveaux.
Un genre musical royal avec des paroles précieuses accompagnées de danses fastueuses.
La danse de cour de Huê accompagnée le "nha nhac" lors d’une tournée internationale destinée à faire rayonner la culture vietnamienne à travers le monde.

Texte et photos : Vân Chi - Phuong Nga/VNA/CVN

#Huê #nha nhac #âme musicale #héritage impérial

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