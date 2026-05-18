La culture, passerelle vivante entre le Vietnam et le Laos

Dans le cadre de la Semaine de la culture vietnamienne au Laos 2026, le spectacle artistique intitulé "Huong sac Viêt" présenté le 15 mai à Kaysone Phomvihane par le Théâtre national des marionnettes du Vietnam a suscité un vif engouement du public lao, illustrant une nouvelle fois la profondeur de l’amitié entre les peuples vietnamien et lao.

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Photo : VNA/CVN

Bien plus qu’une simple représentation artistique, ce spectacle a offert un voyage à travers l’histoire et les traditions du Vietnam. Il s’est ouvert sur "La légende du Dragon et de la Fée", inspirée du mythe fondateur de Lac Long Quân et Âu Co, symbole des origines et de l’unité nationale vietnamiennes.

Le programme a séduit le public par la combinaison harmonieuse de marionnettes sur l’eau, de marionnettes traditionnelles et de musique folklorique.

Selon Lamkhun Volavong, directeur du Service de la culture et des sports de la province de Savannakhet, il s’agissait de la première représentation de marionnettes sur l’eau jamais organisée à Savannakhet. L’accueil enthousiaste du public témoigne, selon lui, d’un réel intérêt des habitants pour les échanges culturels. Il a exprimé le souhait de voir davantage de troupes vietnamiennes se produire dans la province, y compris dans les zones reculées, afin de renforcer encore les liens entre les deux peuples.

La Semaine de la culture vietnamienne au Laos 2026, organisée du 12 au 16 mai, s’inscrivait dans le cadre des accords de coopération bilatérale et du programme de coopération culturelle et touristique Vietnam - Laos pour la période 2026-2030.

Le succès des représentations à Vientiane et à Savannakhet confirme une nouvelle fois que la culture demeure le moyen le plus durable et le plus direct de rapprocher les peuples.

VNA/CVN