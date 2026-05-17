Les couleurs du brocart M’nông

À Lâm Dông, le tissage du brocart des M’nông demeure un précieux héritage culturel transmis de génération en génération. Entre savoir-faire artisanal, motifs symboliques et teintures naturelles, cet art traditionnel illustre le profond lien de la communauté avec la nature et son identité ethnique.

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Dans la vie culturelle des M’nông de Lâm Dông (Hauts plateaux du Centre), le tissage du brocart ne constitue pas seulement un artisanat traditionnel, mais aussi un symbole du savoir-faire, de la patience et de préservation de l’identité ethnique à travers les générations. Les étoffes richement décorées, ornées de motifs éclatants et raffinés, demeurent aujourd’hui encore l’une des expressions culturelles emblématiques de la communauté M’nông.

Photo : VNA/CVN

Les M’nông figurent parmi les groupes ethniques installés depuis longtemps dans cette région, notamment dans la province de Lâm Dông. Au fil des générations, ils ont su préserver et développer de nombreux métiers artisanaux traditionnels, dont le plus représentatif reste le tissage du brocart, appelé “Kan Tanh Zar“dans la langue M’nông. Cet art se transmet essentiellement de manière orale, des mères et des grand-mères aux jeunes filles du village.

Autrefois, savoir filer et tisser était considéré comme une qualité essentielle chez les femmes M’nông. Dès l’âge de 12 à 15 ans, les jeunes filles apprenaient à préparer les fils, installer le métier à tisser et réaliser leurs premiers motifs.

Patrimoine artisanal ancestral

Photo : VNA/CVN

Lorsque le coton était encore rare, les M’nông utilisaient des fibres naturelles issues de la forêt. Plus tard, avec le développement de la culture du coton, cette matière est devenue la principale ressource utilisée, permettant de produire des tissus plus souples et plus variés. Aujourd’hui encore, l’ensemble du processus de fabrication demeure entièrement manuel et s’effectue sur des métiers à tisser traditionnels en bambou et en bois.

Pour obtenir les couleurs caractéristiques de leurs étoffes, les artisans utilisent des teintures naturelles extraites de plantes, de feuilles, d’écorces et de racines provenant de la forêt locale. Grâce à des techniques transmises de génération en génération, les tissus arborent des couleurs harmonieuses et éclatantes - rouge, jaune, noir, brun ou violet. Ces nuances ne servent pas uniquement à embellir les vêtements : elles traduisent également le lien profond qui unit la communauté à la nature des hauts plateaux.

Photo : VNA/CVN

La réalisation d’une pièce de brocart exige beaucoup de temps, de minutie et de patience. Les artisans associent habilement différents fils colorés afin de créer des motifs géométriques ou inspirés de la nature et de la vie quotidienne. Chaque artisan possède son propre style de composition et de décoration, ce qui confère à chaque œuvre un caractère unique.

Les produits traditionnels du brocart M’nông sont variés : pagnes, couvertures, écharpes, sacs, tuniques et autres objets du quotidien. Aujourd’hui, grâce au développement du tourisme et aux initiatives de valorisation culturelle, le brocart M’nông ne se limite plus à un usage communautaire ; il est devenu un produit culturel apprécié des visiteurs découvrant Lâm Dông et les Hauts plateaux du Centre.

Ces efforts de préservation contribuent ainsi à sauvegarder un patrimoine artisanal ancestral tout en encourageant la communauté M’nông à perpétuer et transmettre son identité culturelle dans la société contemporaine.

TRÂN VIÊT/VNA/CVN