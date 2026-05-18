Les femmes tissent leurs aspirations dans la vallée de Muong Hoa

Au cœur de la vallée de Muong Hoa, dans la province septentrionale de Lào Cai, les femmes des minorités ethniques transforment les défis liés au changement climatique en opportunités de préservation culturelle et de développement durable. À travers l’exposition "Semer du vert sur les sommets des nuages", leurs récits de résilience, de savoir-faire ancestral et d’émancipation offrent un regard inspirant sur l’avenir des communautés locales.

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Photo : TH/CVN

L’exposition "Semer du vert sur les sommets des nuages" s’est tenue du 27 mars au 10 avril au Musée des femmes du Vietnam, à Hanoï, et se déroule du 24 avril au 5 juin au Musée de Lào Cai, dans la province éponyme. Elle est le fruit du projet de recherche "Le voyage pour raconter l’histoire de l’écotourisme à travers des femmes vietnamiennes héroïques s’adaptant au changement climatique", mené conjointement par l’Institut des ressources et de l’environnement (relevant de l’Université nationale de Hanoï), l’Université de Hull (Angleterre), l’Université de Loughborough (Angleterre) et le Musée des femmes du Vietnam entre juillet 2024 et décembre 2025.

Cette exposition permet au public de mieux ressentir le lien profond qui unit ces populations aux montagnes, aux forêts et aux valeurs traditionnelles transmises de génération en génération.

Recycler les traditions pour préserver la culture

Dans la vallée de Muong Hoa, au cœur des vastes forêts du Nord-Ouest, des femmes surmontent avec persévérance les préjugés et affirment leur dignité grâce à l’alphabétisation et à la préservation des savoirs ancestraux.

Photo : ST/CVN

"Nous vivons dans les montagnes, où les obstacles à l’alphabétisation, la barrière de la langue et les stéréotypes de genre sont nombreux. Par conséquent, pour nous épanouir, nous devons déployer des efforts considérables dans notre travail et notre vie quotidienne. Nous espérons que nos produits trouveront preneur et nous permettront de subvenir durablement à nos besoins", a partagé Sùng Thi Lan, d’ethnie H’mông, qui vit dans la commune de Ta Van.

Face aux impacts du changement climatique sur la vie locale, les femmes de la coopérative Muong Hoa, dans la commune de Ta Van, font preuve d’une grande capacité d’adaptation, de créativité et d’initiative afin de préserver leurs moyens de subsistance tout en valorisant leur culture.

"Les produits artisanaux sont fabriqués à partir de vêtements traditionnels H’mông. Après un certain temps, lorsque les habitants confectionnent de nouveaux vêtements, nous rachetons les anciens ensembles afin de les recycler et de les transformer en produits modernisés, plus adaptés aux tendances actuelles", a expliqué Giàng Thi Tang, d’ethnie H’mông, qui vit dans la commune de Ta Van.

Des femmes au cœur du développement durable

La coopérative Muong Hoa commercialise actuellement des produits recyclés ainsi que de nouveaux articles artisanaux. Elle accompagne les habitants dans la collecte et la revente d’objets usagés, notamment des accessoires artisanaux issus des vêtements traditionnels - broderies, tissus et pièces cousues - qui sont ensuite transformés en nouveaux produits destinés au marché.

Par ailleurs, "nous organisons des formations aux métiers traditionnels tels que la broderie et le tissage afin de faire revivre des savoir-faire qui disparaissent peu à peu, contribuant ainsi à la préservation de l’identité culturelle nationale", a poursuivi Sùng Thi Lan.

L’exposition ne se limite pas à présenter des photographies et des témoignages émouvants. Elle met surtout en lumière le rôle irremplaçable des femmes issues des minorités ethniques dans la préservation et le développement de leurs communautés.

Elle ouvre également des perspectives prometteuses pour l’avenir du tourisme durable, où ces "pousses vertes" puisent leur force dans les communautés elles-mêmes, dans les rêves, les efforts et les aspirations des femmes des régions montagneuses en faveur d’un développement durable.

"Nous espérons que le rôle des femmes, en particulier celui des femmes issues des minorités ethniques, sera davantage reconnu dans la préservation de l’identité culturelle, le développement communautaire et, surtout, dans la transmission des valeurs humaines au quotidien, ainsi que dans le développement de moyens de subsistance fondés sur les savoirs et les ressources autochtones. Nous souhaitons également préserver les patrimoines culturels et naturels afin qu’ils puissent bénéficier aux générations futures dans ce nouveau contexte, sans que leur valeur intrinsèque ne soit altérée", a déclaré Bùi Ngoc Quy, chef adjoint de l’Institut des ressources et de l’environnement de l’Université nationale de Hanoï.

Quê Anh/CVN