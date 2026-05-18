La mannequin Isabella Menin rayonne à Cannes dans une création vietnamienne

Isabella Menin, surnommée la "reine des reines de beauté" après son sacre de Miss Grand Slam 2022, a captivé les regards dans une création signée Lê Thanh Hòa lors du Festival de Cannes.

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Photo : NVCC/CVN

À l’occasion d’un événement organisé dans le cadre du festival le 15 mai, la reine de beauté est apparue dans une robe intitulée Black Orchid, imaginée par le créateur vietnamien.

Pour cette pièce, Lê Thanh Hòa s’est inspiré de l’élégance mystérieuse de l’orchidée noire, symbole d’intelligence et de noblesse dans l’esthétique orientale. La création se distingue par un corset sculptural épousant parfaitement la silhouette, pensé comme le cœur même de la fleur afin de sublimer les courbes féminines.

Le tissu en brocart, rehaussé de motifs en relief discrets, est associé à un travail artisanal en trois dimensions autour d’un imposant nœud décoratif, apportant profondeur et sophistication visuelle à l’ensemble.

Ce n’est pas la première fois qu’Isabella Menin porte une création de Lê Thanh Hòa. Selon le styliste, l’équipe de la Miss l’avait contacté plusieurs semaines auparavant afin de commander une tenue sur mesure spécialement destinée au Festival de Cannes.

Photo : NVCC/CVN

Née d’un père italien et d’une mère brésilienne, Isabella Menin a été couronnée Miss Grand International 2022 en octobre 2022. Âgée de 29 ans, elle mesure 1,78 m et affiche des mensurations de 83-59-89 cm. Titulaire d’un master en finance obtenu au Royaume-Uni, elle dirige actuellement sa propre marque de cosmétiques. Polyglotte, elle parle anglais, français, italien et portugais.

En mars 2023, elle a également remporté le titre de Miss Grand Slam 2022 décerné par Global Beauties.

De son côté, Lê Thanh Hòa, âgé de 41 ans, est diplômé major de promotion en stylisme de mode de l’Université d’architecture de Hô Chi Minh-Ville. Ses collections ont été présentées lors de nombreux événements majeurs tels que Vietnam International Fashion Week, Dep Fashion Show ou Elle Show. Parmi ses défilés personnels les plus remarqués figurent Golden Heritage, Sa Vũ, An, Shadow et Lam Vũ.

La 79e édition du Festival de Cannes se déroule du 12 au 23 mai sur la Côte d’Azur française. Depuis plusieurs jours, les différentes manifestations organisées dans le cadre du festival réunissent des centaines de célébrités venues du monde entier.

Tân Cao - Câm Sa/CVN