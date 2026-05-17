Une promesse à tenir

À travers Une promesse à tenir , Marc De Muynck livre un témoignage profondément humain consacré à plus de seize années d’engagement au Vietnam en faveur des enfants défavorisés.

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En mars 2010, il cofonde l’association “Les enfants du dragon”, une organisation non gouvernementale venant en aide aux familles et enfants vulnérables. Cette aventure humanitaire conduira, en 2016, à la création de l’orphelinat Phoenix, situé à Cân Giuôc, près de Hô Chi Minh-Ville.

Dans cet ouvrage sincère et sans détour, l’auteur revient sur son parcours personnel, de son enfance difficile à la construction progressive de son action humanitaire. Entre doutes, rencontres et espoir, il propose une réflexion lucide sur les réalités du terrain et la force des liens humains. “Ce livre ne se veut ni un bilan, ni une leçon. Il est le récit d’un cheminement modeste…”, écrit-il.

Loin des récits idéalisés, Une promesse à tenir offre une immersion authentique dans une aventure humaine où les enfants demeurent au cœur de tout. Tous les bénéfices générés par la vente du livre sont reversés à l’orphelinat Phoenix afin de contribuer directement à l’amélioration des conditions de vie des enfants sans famille.

Le livre est disponible sur Amazon France.

HERVÉ FAYET/CVN