Hô Chi Minh-Ville

Ouverture du Festival de la rue des livres du Nouvel An lunaire du Cheval

Le Festival de la rue des livres du Nouvel An lunaire du Cheval 2026, placé sous le thème ''Printemps de convergence - S’élancer avec détermination'', a été officiellement inauguré l’après-midi du dimanche 15 février à Hô Chi Minh-Ville.

Photo : VNA/CVN

Véritable rendez-vous culturel incontournable depuis plus d’une décennie, cet événement vise à promouvoir la culture de la lecture tout en offrant aux citoyens une expérience de célébration du Nouvel An lunaire axée sur l’enrichissement intellectuel et spirituel. L’objectif de ce festival repose sur l’idée de commencer l’année par l’acquisition de connaissances et l’adoption de perspectives nouvelles pour bâtir des valeurs spirituelles durables.

Un point d’orgue hautement symbolique réside dans l’Espace culturel Hô Chi Minh, conçu selon le concept artistique de ''La forêt de bambous conteuse''. Ce lieu expose seize bannières verticales citant des œuvres littéraires sur la vie du Président Hô Chi Minh, accompagnées de huit colonnes de livres thématiques.

Cet espace commémore des jalons historiques majeurs, notamment le 115e anniversaire du départ de l’Oncle Hô pour la quête du salut national (1911-2026) et le 50e anniversaire du baptême officiel de la ville sous le nom de Ho Chi Minh-Ville (1976-2026). Les lecteurs y découvrent des ouvrages d'envergure en anglais sur le leader national ainsi qu'une collection patrimoniale de près de soixante-dix titres, alliant tradition et dynamisme urbain.

Selon Trân Kim Cuc, un responsable à la Bibliothèque des sciences générales de la ville, une nouveauté marquante est l’exposition ''Hô Chi Minh-Ville après la fusion''. À travers une maquette globale et trois modèles locaux façonnés en livres, les visiteurs peuvent scanner des codes QR pour accéder à des informations détaillées, illustrant une fusion réussie entre muséographie traditionnelle et technologies numériques.

Une zone aux technologies de lecture moderne

Sur le volet de la conservation, l’exposition de livres précieux intitulée ''Dó Vương Hương Chữ'' (Parfum des mots sur papier dó-rhamnoneuron) attire les bibliophiles. Elle met en lumière des éditions artisanales sur papier traditionnel dó parues avant 1945, dont le célèbre ''Recueil littéraire et illustré en hommage à Nguyên Du'' publié en 1942. Cet ouvrage contient onze gravures sur bois originales de maîtres tels que Nguyên Gia Tri, Tô Ngoc Vân et Trân Van Can, constituant un héritage rare.

Le festival consacre également une zone aux technologies de lecture moderne, incluant l’intelligence artificielle, la réalité augmentée et les bibliothèques numériques. Un espace d’intégration internationale, symbolisé par le ''Cercle de convergence des connaissances'', réunit des consulats et éditeurs étrangers autour d’ouvrages bilingues. L’événement est rythmé par des rencontres avec des auteurs renommés comme Nguyên Nhât Anh et Xuân Phuong.

La performance calligraphique de l’artiste Quang Linh, utilisant un pinceau de 2,7 mètres sur un support de 8 mètres pour tracer ''Ère de l'envol national'', a marqué l’ouverture. En outre, la distribution de livres en guise de cadeaux du Nouvel An via un automate solidaire encourage le partage des connaissances dès le premier jour du Tet.

Le festival se poursuit jusqu’au 22 février 2026 (soit le 6e jour du 1er mois lunaire).

VNA/CVN