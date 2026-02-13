La Fête du temple des rois Trân 2026 offre une programmation foisonnante

La Fête du Temple des rois Trân 2026 débutera dans la province de Hung Yên (Nord) le 1 er mars à 19h00 par un spectacle musical captivant, avec au programme un nombre record de 15 activités, a annoncé vendredi 13 février à la presse le Service provincial de la culture et des sports.

Le directeur du Service provincial de la culture et des sports, Dô Huu Nhân, a révélé que l’événement se déroulera jusqu’au 5 mars au sein du complexe funéraire et du temple des rois de la dynastie des Trân (1225-1400), situé dans la commune de Long Hung et classé site historique national.

Cet événement vise à rendre hommage aux ancêtres et aux rois Trân, tout en inculquant à la jeune génération un profond respect pour la tradition vietnamienne de vénérer ses racines.

La cérémonie se déroulera avec toute la solennité requise, selon les rites traditionnels, comprenant des oraisons commémoratives, des offrandes d’encens aux rois Trân, des processions terrestres et fluviales, ainsi que d’autres observances rituelles.

Un large éventail d’activités culturelles, artistiques et sportives est prévu, incluant le culte de la Déesse Mère, ainsi que des concours traditionnels tels que la confection de gâteaux de riz gluant carrés, la présentation de chiques de bétel en forme d’ailes de phénix, des défis de cuisson du riz et d’allumage du feu, et des concours de calligraphie.

Des stands d’exposition présenteront les plus beaux produits issus du programme OCOP. À chaque commune son produit), les attraits touristiques de Hung Yên et des spectacles des groupes de ca trù, chant des courtisanes.

La 24e Journée de la poésie vietnamienne est également prévue, ainsi que l’introduction de critères relatifs à l’environnement culturel lors des festivals traditionnels et des tournois sportifs tels que la lutte au ballon de boue, le tir à la corde, la lutte libre et les combats de lutte traditionnelle.

Hung Yên abrite aujourd’hui 3.716 sites historiques, dont six sites classés monuments historiques nationaux, 284 sites ou ensembles de monuments historiques d’importance nationale et 884 autres sites d’importance provinciale.

La province compte également 12 objets ou groupes d’objets historiques reconnus comme trésors nationaux et 30 éléments inscrits sur la Liste nationale du patrimoine culturel immatériel.

Le mausolée et le complexe du temple des rois Trân bénéficient du statut de monument historique national depuis 2014, tandis que la fête du temple des rois Trân est lui-même inscrit sur la Liste nationale du patrimoine culturel immatériel.

La dynastie des Trân dirigea le Dai Viêt de 1225 à 1400. Elle est considérée comme l’une des plus brillantes de l’histoire du Vietnam. Elle repoussa trois fois les envahisseurs Mongols, la plus importante bataille étant celle de Bach Dang, remportée par le prince Trân Hung Dao en 1288.

