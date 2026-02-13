Hô Chi Minh-Ville

De nombreuses activités expérientielles au Marché aux fleurs du printemps 2026

Dans la soirée du 12 février, le Marché aux fleurs du printemps "La foule sur le quai bondé aux bateaux bord à bord" - Têt Bính Ngọ 2026, organisé dans le quartier de Phú Định à Hô Chi Minh-Ville, a officiellement été lancé par une cérémonie d’ouverture splendide mêlant scènes artistiques et musicales. Les installations décoratives, l’aménagement des stands ainsi que le système d’éclairage ont été finalisés, offrant un visage soigné et accueillant dès l’inauguration.

Le marché se tient du 2 au 15 février 2026 (du 15e au 28e jour du douzième mois lunaire). Il rassemble près de 400 emplacements commerciaux dédiés aux plantes ornementales, aux fleurs d’abricotier, aux chrysanthèmes, aux œillets d’Inde, aux kumquats, aux fruits, aux produits OCOP (À chaque commune son produit) ainsi qu’à de nombreuses spécialités régionales.

L’espace typique "Trên bên, duoi thuyên" (La foule sur le quai bondé aux bateaux bord à bord) est une nouvelle fois mis à l’honneur : les plantes ornementales sont exposées le long du canal, tandis que des bateaux-fleurs sont amarrés en contrebas du quai, recréant l’atmosphère commerçante propre aux régions fluviales du Sud au cœur même de la métropole.

Selon plusieurs horticulteurs, la demande a progressivement augmenté à l’approche du Têt. Sur un stand de fleurs d’abricotier, Đặng Thị Hoàng Oanh indique que la fréquentation est cette année relativement stable. "Les abricotiers se vendent bien. Les clients privilégient des arbres de taille moyenne, faciles à disposer à l’intérieur. Les prix varient entre 800.000 et un million de dôngs par arbre ; c'est un prix raisonnable et ils décident d’acheter", confie-t-elle. D’après elle, les visiteurs prennent souvent le temps de comparer avant de faire leur choix, mais une fois l’arbre idéal trouvé, la décision est rapide.

Du côté des bougainvilliers, ang Thị Thảo Trang observe que, malgré quelques averses passagères, le flux de visiteurs venus admirer et se renseigner reste constant. "Les bougainvilliers sont les plus demandés. Leurs couleurs sont vives et ils sont faciles à entretenir. Les prix oscillent entre 300.000 et 500.000 dôngs le pot, selon la taille. Les clients les achètent pour les disposer devant leur maison et créer une ambiance de Têt", explique-t-elle.

En parallèle de l’espace dédié aux plantes ornementales, l’espace gastronomique traditionnel attire un grand nombre d’habitants et de visiteurs. De nombreuses spécialités des différentes régions du pays y sont proposées, notamment une variété de gâteaux traditionnels. L’activité commerciale y est particulièrement animée ; les stands servent sans interruption afin de répondre à l’affluence croissante.

L’un des points forts de cette édition est le décor paysager "Phú Định accueille le printemps", installé le long de la rue Nguyên Van Cua. Conçu à partir de l’image d’un bateau chargé de fleurs et de marchandises du Têt, il intègre également la mascotte zodiacale de l’année Bính Ngọ. L’ensemble symbolise le lien entre le quartier de Phú Định à Hô Chi Minh-Ville et la province de Vinh Long dans le développement culturel et touristique. La proue du bateau, orientée vers l’axe principal, évoque un départ favorable pour la nouvelle année. Dès le matin, de nombreux jeunes s’y rendent pour se promener et prendre des photos souvenirs.

Par ailleurs, l’espace "Maison commune sur le quai, sous les bateaux" met à l’honneur diverses spécialités régionales telles que le tàu hủ ky de Mỹ Hòa, les galettes de riz Cù Lao Mây ou encore les galettes soufflées de Son Đốc. Des activités expérientielles sont organisées tout au long de l’événement : confection et cuisson du bánh tét Trà Cuôn, initiation à la calligraphie à la Rue des calligraphes… Autant d’animations qui renforcent la dimension culturelle du marché aux fleurs.

"C’est toujours animé, mais cette année je remarque davantage de nouvelles activités. L’espace gastronomique propose de nombreux plats traditionnels. Il suffit d’un tour pour retrouver l’ambiance du Têt", partage Huỳnh Thị Tuyết, une habitante du quartier qui confie que sa famille vient chaque année visiter et faire ses achats au marché.

Ce marché aux fleurs du printemps ne répond pas seulement aux besoins d’achat de plantes ornementales en fin d’année lunaire ; il contribue également à créer un véritable espace de vie culturelle pour les habitants de Hô Chi Minh-Ville à l’approche du Nouvel An lunaire. L’événement confirme ainsi le rôle du quai de Bình Đông-Phú Định comme rendez-vous culturel et touristique incontournable à chaque retour du printemps.

Texte et photos : Quang Châu - Nhi/CVN