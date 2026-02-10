Hô Chi Minh-Ville

Suôi Tiên se prépare pour le Festival du printemps 2026

La société par actions de culture et de tourisme de Suôi Tiên a tenu récemment une conférence de presse pour annoncer le Festival du printemps 2026, placé sous le thème "Le Têt vietnamien : un siècle de souvenirs". Ce festival promet d'être un voyage culturel riche en émotions, reliant l'essence du passé au rythme dynamique de l'ère moderne.

Lors de la conférence de presse, Bùi Thị Tô Trinh, directrice générale adjointe de la société par actions de culture et tourisme de Suôi Tiên, a déclaré que l'événement de cette année ouvrira officiellement ses portes le premier jour du Nouvel An lunaire (17 février) et sera accessible aux visiteurs de 7h30 à 21h00 tous les jours afin de leur offrir une expérience printanière complète.

Elle a affirmé que cela témoigne de l'engagement fort du comité d'organisation à préserver les traditions, les coutumes et les valeurs spirituelles vietnamiennes, cultivées au fil des siècles. Le festival de cette année est conçu comme une "aventure printanière", où les valeurs traditionnelles se renouvellent grâce aux technologies modernes.

Une série de programmes artistiques

Une série de programmes culturels et artistiques, des espaces culinaires et de nouveaux jeux pour les familles, les jeunes et les visiteurs internationaux seront proposés à Suôi Tiên. Le festival se distingue par son vaste espace dédié au Têt vietnamien, mêlant harmonieusement architecture culturelle, paysages naturels, activités immersives et nouveaux jeux adaptés à un large public. Combinant des activités variées telles que visites touristiques, loisirs et expériences - notamment la reconstitution des coutumes du Têt traditionnel, des spectacles allant du classique au moderne, des espaces culinaires typiques et des zones d'activités interactives -, il offre un séjour printanier vibrant au cœur de Hô Chi Minh-Ville.

Le point d'orgue est le grand spectacle "Sơn Tinh Thủy Tinh", mettant en scène quatorze héros nationaux pour la première fois sur une scène aquatique. Ce spectacle spectaculaire combinant arts martiaux impressionnants, éclairages LED de pointe et feux d'artifice éblouissants aura lieu à 18h00 du 2e au 6e jour du Nouvel An lunaire.

Voyage émotionnel à travers le temps

Dans la zone Mega Central, les visiteurs vivront quatre émotions différentes : "Le Têt des origines", "Le Têt de la paix", "Le Têt de la culture" et "Le Têt de la génération Z". Chaque espace est une pièce du puzzle recréant l’évolution du Têt vietnamien, des sons sacrés des tambours de bronze aux rythmes entraînants des remixes EDM folk. Les visiteurs pourront non seulement observer, mais aussi participer à des activités interactives uniques telles que la peinture de masques artistiques, la décoration de chapeaux coniques et la fabrication de paravents en bambou.

Avec pour devise "Une Destination - Des infinités de joies", Suôi Tiên enrichit également l’expérience avec une série d’attractions à sensations fortes de pointe. La piste de karting (Go Kart), le parcours d’obstacles et le toboggan d’Infinity Slide seront des incontournables pour les jeunes.

Les familles amoureuses de la nature pourront visiter la Ferme de Suôi Tiên pour participer à la récolte des raisins pivots et des pommes étoiles dorées de saison. Le cadre verdoyant, la location de vélos pour les familles et les spectacles de cirque animalier offriront des moments de calme et de partage pour célébrer l’arrivée du printemps.

Pour préparer la haute saison des festivals, Suôi Tiên lance officiellement de nouvelles formules de billets flexibles afin d'optimiser les coûts et les itinéraires des visiteurs. Le système de réservation en ligne sur www.suoitien.vn est opérationnel et permet à tous d'organiser facilement un séjour printanier dynamique.

Texte et photos : Tân Dat/CVN