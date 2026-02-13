Le Têt traditionnel du Vietnam à l’honneur chez les étudiants étrangers

Des étudiants étrangers inscrits à l’Université de Hanoï ont manifesté un vif enthousiasme en découvrant les traditions du Têt vietnamien, notamment en participant à la confection de bánh chưng , à la préparation de nems frits et à divers jeux populaires.

L’Université de Hanoï a récemment organisé le programme "Têt Viêt 2026" à l’attention de ses étudiants internationaux. Cette initiative visait à faire découvrir aux jeunes venus de l’étranger les beautés et les coutumes du Nouvel An lunaire vietnamien.

Sur le campus, les étudiants ont pu prendre part à de nombreuses activités emblématiques du Têt : emballer les bánh chưng (gâteau de riz gluant carré farci de viande de porc), préparer des nems, demander des calligraphies porte-bonheur auprès d’un lettré traditionnel, ou encore s’essayer à des jeux populaires tels que la danse du bambou, le lancer d’anneaux ou la fabrication de tò he (figurines en pâte de riz colorée).

Selon le Dr. Nguyên Tiên Dung, vice-recteur de l’Université de Hanoï, ce programme permet aux étudiants internationaux de mieux comprendre les fêtes traditionnelles vietnamiennes, d’en savourer les spécialités culinaires et de participer aux jeux folkloriques dans l’atmosphère printanière. "Grâce à ces activités, les étudiants étrangers approfondissent leur compréhension de la culture vietnamienne et développent une affection particulière pour le pays et son peuple", a-t-il souligné.

À l’issue de ces expériences, de nombreux étudiants ont partagé leur impression d’un Têt vietnamien à la fois joyeux et original, marqué par la convivialité et la richesse des traditions.

Texte et photos : Thao Nguyên/CVN