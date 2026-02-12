Le comté de Bonghwa accélère le projet "K-Vietnam Valley"

Le comté de Bonghwa, dans la province du Gyeongsang du Nord, en République de Corée, a organisé le 10 février une consultation publique visant à recueillir les avis de la population sur un projet de désignation du "K-Vietnam Valley" (Vallée du Vietnam) en tant que zone spéciale de développement local.

>> Promotion du projet "K-Vietnam Valley" en République de Corée

Photo : VNA/CVN

La réunion a permis d’examiner les projets de plans opérationnels et commerciaux du village, ainsi que les initiatives économiques connexes. Elle constitue une étape essentielle dans la démarche du comté de Bonghwa, qui souhaite intégrer les contributions de la communauté locale afin d’affiner et de consolider le projet.

Les autorités du comté ont indiqué que tous les avis recueillis lors de la consultation feraient l'objet d'un examen approfondi avant des discussions complémentaires avec les organismes compétents. Le comté prévoit de déposer une demande de statut auprès du ministère sud-coréen des PME et des Start-ups en mars.

Le projet "K-Vietnam Valley" ambitionne de devenir un pôle d’échanges internationaux centré sur la culture, le tourisme et l’éducation, en s’appuyant sur les liens culturels et historiques profonds qui unissent la République de Corée et le Vietnam, et qui sont solidement ancrés dans l’histoire du comté de Bonghwa.

À travers cette initiative, Bonghwa entend construire une identité locale distinctive et mettre en place un modèle de croissance durable. Les autorités estiment que l’obtention du statut de zone spéciale permettra de bénéficier d’incitations réglementaires ciblées, générant des retombées économiques positives, notamment par l’augmentation du flux touristique et l’allongement de la durée des séjours.

Park Hyun Guk, maire du comté de Bonghwa, a affirmé que le "K-Vietnam Valley" constituerait non seulement un moteur de croissance essentiel pour Bonghwa, mais aussi un symbole d'amitié et de coopération entre la République de Corée et le Vietnam. Il s'est engagé à prendre en compte les avis du public afin de façonner un modèle de zone spéciale qui se développe en harmonie avec l'ensemble de la région.

Bonghwa occupe en effet une place particulière dans l’histoire commune des deux pays. C’est dans ce comté que le prince Ly Long Tuong aurait débarqué il y a plus de huit siècles, posant l’un des premiers jalons des échanges culturels entre les peuples vietnamien et sud-coréen. En août 2025, le comté a inauguré un centre communautaire dans le village de Bonghwa et dévoilé une statue du roi Ly Thai Tô, marquant ainsi la première étape d’un projet ambitieux et porteur de sens : la création d’un Village vietnamien à Bonghwa.

VNA/CVN