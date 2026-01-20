Ouverture du festival des fleurs de pêcher de Nhât Tân

Dans l’après-midi du 19 janvier, le Comité populaire du quartier de Hông Hà, en coordination avec l’Association du village de métier traditionnel des fleurs de pêcher de Nhât Tân, a inauguré un festival "Fleurs de pêcher de Nhât Tân - Couleurs printanières de Hông Hà".

Photo : VNA/CVN

Cet événement a pour objectif de mettre à l’honneur les valeurs culturelles et artisanales du village des fleurs de pêcher de Nhât Tân, tout en présentant au public et aux touristes des œuvres horticoles d’exception à l’occasion du Nouvel An lunaire de l’Année du Cheval.

Nhât Tân compte parmi les villages de métiers traditionnels les plus emblématiques de Thang Long, ancien nom de Hanoï. Réputé dès la dynastie des Lê, le village bénéficie des alluvions fertiles du fleuve Rouge et du microclimat favorable du lac de l’Ouest. Au fil des siècles, les floriculteurs y ont développé un savoir-faire unique, fondé sur une sélection rigoureuse des variétés et la maîtrise de techniques complexes telles que le façonnage des silhouettes, la défoliation et la régulation de la floraison. Ces pratiques ont donné naissance à des pêchers aux formes élégantes et aux floraisons éclatantes, faisant la renommée durable de cette marque patrimoniale.

Malgré les défis posés par l’urbanisation, les horticulteurs ont su préserver leur héritage en déplaçant les zones de culture vers les berges du fleuve. Aujourd’hui, le village maintient près de 80 ha de plantations, incluant des variétés prestigieuses. Plus de 750 foyers participent à la production et à la commercialisation, générant un chiffre d’affaires annuel estimé à environ 60 milliards de dôngs. Forte de quelque 400 membres, l’Association du village de métier traditionnel des fleurs de pêcher de Nhât Tân joue un rôle central dans la préservation des souches anciennes et la transmission du savoir-faire.

Le festival se déroulera jusqu'au 29ᵉ jour du mois lunaire et tous les jardins artisanaux de Nhat Tan y participent. Outre la présentation et la vente des produits, le site offre aux visiteurs la possibilité de se promener, de prendre des photos et de découvrir la culture unique du village artisanal traditionnel de Nhat Tan, réputé pour ses pêchers en fleurs, à l'approche du Nouvel An lunaire 2026.

VNA/CVN