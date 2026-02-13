>> Originalité de l’art décoratif du mât rituel des Cor
|Les quatre mots "Mã đáo thành công" (Le cheval qui apporte la réussite) inscrits sur un ruban rouge destiné à être suspendu au sommet du cây nêu.
|Photo : VNA/CVN
Érigé dans une ambiance festive, le cây nêu porte la signification d’un vœu pour une nouvelle année placée sous le signe de la chance, de la prospérité et de la paix. Cette cérémonie, également appelée lê huong tiêu, constitue une coutume ancestrale riche de symboles à l’occasion du Têt traditionnel vietnamien.
La cérémonie a attiré un large public, notamment de nombreux jeunes et visiteurs, contribuant à préserver des images profondément ancrées dans la culture vietnamienne à chaque retour du printemps.
Les quatre mots "Mã đáo thành công" (Le cheval qui apporte la réussite) ont été calligraphiés sur un ruban rouge suspendu au sommet du cây nêu, exprimant un souhait de réussite pour l’année à venir.
Selon la tradition, le cây nêu est généralement érigé le 23e jour du dernier mois lunaire pour accompagner le départ des Génies du Foyer, puis retiré le 7e jour du premier mois lunaire.
|Les participants unissent leurs efforts pour ériger le cây nêu du Têt à la maison communale Kim Ngân.
|Photo : VNA/CVN
Thao Nguyên/CVN