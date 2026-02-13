Hanoï accueille le printemps avec le cây nêu à la maison communale Kim Ngân

À l’approche du Nouvel An lunaire du Cheval (Binh Ngo) 2026, une cérémonie traditionnelle d’érection du cây nêu (perche rituelle) s’est tenue à la maison communale Kim Ngân, au cœur du Vieux quartier de Hanoï. L’événement vise à préserver les valeurs culturelles du Têt, à renforcer les liens communautaires et à promouvoir l’image du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Érigé dans une ambiance festive, le cây nêu porte la signification d’un vœu pour une nouvelle année placée sous le signe de la chance, de la prospérité et de la paix. Cette cérémonie, également appelée lê huong tiêu, constitue une coutume ancestrale riche de symboles à l’occasion du Têt traditionnel vietnamien.

La cérémonie a attiré un large public, notamment de nombreux jeunes et visiteurs, contribuant à préserver des images profondément ancrées dans la culture vietnamienne à chaque retour du printemps.

Les quatre mots "Mã đáo thành công" (Le cheval qui apporte la réussite) ont été calligraphiés sur un ruban rouge suspendu au sommet du cây nêu, exprimant un souhait de réussite pour l’année à venir.

Selon la tradition, le cây nêu est généralement érigé le 23e jour du dernier mois lunaire pour accompagner le départ des Génies du Foyer, puis retiré le 7e jour du premier mois lunaire.

Photo : VNA/CVN

Thao Nguyên/CVN