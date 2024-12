Sport

Ouverture du Championnat mondial de Teqball 2024 à Hô Chi Minh-Ville

En accueillant le Championnat du monde de Teqball 2024, Hô Chi Minh-Ville souhaite profiter de cette opportunité pour rapprocher les vietnamiens de ce sport passionnant. Il s'agit également d'un tremplin important pour développer le Teqball professionnellement au Vietnam, tout en élargissant les échanges sportifs internationaux.

Le Championnat du monde de Teqball 2024 attire 221 athlètes provenant de 95 pays et territoires, avec 86 femmes et 135 hommes en compétition. Le contenu de la compétition comprend : le simple masculin, le simple féminin, le double masculin, le double féminin et le double mixte. En tout, le tournoi comptera 301 matchs. Il se terminera le 8 décembre. Le Vietnam possède le plus grand nombre d'athlètes, avec neuf participants, suivi de l'Allemagne et de la Malaisie, chaque pays comptant sept athlètes participants.

L'athlète Dô Bao Huy a exprimé ses émotions lors de sa première participation au championnat du monde.

"Le Teqball est un sport unique, combinant de nombreux éléments du football, du tennis de table et du sepak takraw, qui requiert de la dextérité et une grande capacité de coordination de nombreuses parties du corps", a déclaré Dô Bao Huy.

Il a également partagé que c'était la première fois qu'il avait l'opportunité de participer à un tournoi international majeur et qu'il se sentait très honoré de représenter le Vietnam. "Même si c'est mon premier tournoi international, je vais essayer d'obtenir les meilleurs résultats", a souligné Bao Huy.

Concernant les objectifs de l'équipe vietnamienne lors du tournoi, Bao Huy a affirmé : "Nous venons d'avoir l'occasion d'aller en Hongrie pour nous entraîner, et l'équipe a amélioré de nombreuses techniques. Cependant, les entraîneurs ne mettent pas beaucoup l'accent sur les résultats, mais nous encouragent seulement à jouer à notre plein potentiel et à acquérir plus d'expérience."

Le Teqball est un sport qui combine de manière unique le football, le tennis de table, le sepak takraw et du combat indirect, attirant l'attention de la communauté sportive internationale ces dernières années. Né en 2014 en Hongrie, le Teqball a été créé par trois personnes : l'ancien footballeur Gábor Borsányi, l'homme d'affaires György Gattyán et l'informaticien Viktor Huszár. En peu de temps, ce sport s'est fortement développé, attirant des millions de joueurs dans le monde.

Le Consul général de Hongrie, M. Gábor Lehőcz, a déclaré : "Le Championnat du monde de Teqball est un événement important dans la diplomatie sportive et dans les relations bilatérales extrêmement fructueuses au cours des 75 dernières années entre le Vietnam et la Hongrie. En tant que plus grand tournoi jamais organisé, le championnat promet d'attirer des supporters de nombreux pays à travers le monde, notamment grâce à la large couverture des chaînes de télévision EuroSport et ESPN".

Ce sport connaît une croissance rapide dans le monde entier, à l’image du boom du pickleball. La Fédération Internationale de Teqball (FITEQ) compte actuellement la participation de 122 pays et territoires, avec plus de 2.000 clubs et 1.800 arbitres certifiés. Le Teqball a organisé trois Coupes du monde en 2017, 2018 et 2019, et est reconnu par les Conseils olympiques d'Asie (OCA), d'Océanie (ONOC) et d'Afrique (ACNOA). Le plus grand objectif du Teqball est d'être reconnu et inclus dans la compétition officielle aux Jeux olympiques de 2028.

Avec un développement rapide et un accueil chaleureux de la part de la communauté sportive internationale, le Teqball est en train de devenir l'un des sports les plus prometteurs. L'organisation de ce championnat du monde à Hô Chi Minh-Ville représente une étape importante pour rapprocher le Teqball des Vietnamiens, en particulier de ceux qui aiment les sports créatifs et stimulants.

Texte et photos : Quang Châu/CVN