Lê Tuân Minh, le prince des échecs

Photo : CTV/CVN

Le Vietnam a terminé l’Olympiade d’échecs 2024, tenue du 10 au 23 septembre à Budapest, en Hongrie, à la 25e place au classement final par nations. Avec des joueurs de talent tels que Nguyên Ngoc Truong Son, Lê Quang Liêm, Lê Tuân Minh, Trân Tuân Minh et Bành Gia Huy, l’équipe vietnamienne a montré un réel potentiel. “Chaque membre a donné le meilleur de lui-même, contribuant ainsi au résultat collectif, car il s’agissait d’un tournoi par équipes. Toutefois, la médaille de bronze de Lê Tuân Minh en individuel est un accomplissement dont nous sommes très fiers. Cela prouve que les joueurs vietnamiens peuvent rivaliser avec les meilleurs”, a déclaré Nguyên Minh Thang, chef de la délégation vietnamienne, à son retour du tournoi.

Coup décisif

Lors du dernier match opposant l’équipe masculine du Vietnam à celle du Canada, Lê Tuân Minh a brillé à la deuxième table en battant son adversaire, Panjwani Raja. Son coup décisif, après 31 coups, a amené Raja à abandonner. L’Olympiade d’échecs est une expérience que Lê Tuân Minh connaît bien. Pour chaque joueur, c’est un honneur de participer à un tel événement.

Photo : CTV/CVN

Avec ce podium en 2024, Lê Tuân Minh a atteint un nouveau sommet en remportant une médaille de bronze en individuel, un exploit rendu possible par la méthode de calcul de la FIDE qui évalue les performances des joueurs.

L’histoire des échecs au Vietnam compte déjà quatre joueurs ayant remporté des médailles lors des Olympiades : Nguyên Ngoc Truong Son (médaille d’or en 2014 et 2018), Pham Lê Thao Nguyên (2016), Nguyên Thi Mai Hung (2016) et Hoàng Thanh Trang (2002). Ainsi, Lê Tuân Minh devient le cinquième à réaliser cet exploit.

À son arrivée à l’aéroport international de Nôi Bài à Hanoï, il a partagé : “Je suis ravi de ce résultat. Participer à l’Olympiade est toujours un plaisir pour les joueurs, tout comme le fait de représenter l’équipe nationale. Avant de commencer, nous avons abordé la compétition avec un état d’esprit détendu, en nous efforçant de donner le meilleur de nous-mêmes à chaque partie”.

Un an plus tôt, l’équipe d’échecs du Vietnam s’était rendue à Hangzhou (Chine) avec la ferme intention de remporter une médaille d’or historique lors des 19es Jeux sportifs d’Asie (ASIAD 19). Tous attendaient cette opportunité, mais malheureusement, le rêve s’est envolé. Les amateurs d’échecs se souviennent encore du match décisif entre l’équipe masculine du Vietnam et l’équipe hôte, la Chine. Le sort de la rencontre reposait sur le duel entre Lê Tuân Minh et le meilleur joueur chinois, Wei Yi. Une simple égalité aurait permis à notre équipe de prendre la tête et de toucher au précieux métal doré.

Photo : CTV/CVN

“C’était un moment décisif et dans le monde des échecs, rien n’est jamais certain”, a commenté l’entraîneur Bùi Vinh. Malheureusement, alors qu’il pouvait assurer une égalité, Lê Tuân Minh a commis une erreur qui a conduit à sa défaite, entraînant ainsi une perte d’avantage pour l’équipe dans les matchs suivants.

À l’issue des ASIAD 19, l’équipe masculine d’échecs du Vietnam n’a pas réussi à décrocher de médaille. Le match emblématique entre Lê Tuân Minh et Wei Yi demeure dans les mémoires comme une expérience formatrice pour l’équipe vietnamienne. Après cette rencontre cruciale, Lê Tuân Minh est resté discret, conscient de sa part de responsabilité dans cette occasion manquée de briller. En effet, l’histoire des échecs vietnamiens n’a jamais enregistré de médaille d’or aux ASIAD, et ceux qui évoluent dans ce milieu comprennent parfaitement le poids de cette défaite pour le jeune maître.

Pourtant, dans sa carrière, Lê Tuân Minh a connu des moments de gloire, notamment en remportant une médaille d’or avec l’équipe d’échecs du Vietnam lors des SEA Games. Ce triomphe s’est déroulé lors des 31es Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31), organisés au Vietnam. L’apothéose de cette compétition a été sa victoire contre son aîné, Lê Quang Liêm, dans la catégorie blitz en individuel. Ensemble, ils ont également remporté l’or en équipe dans cette même discipline.

“C’est la première fois que je parviens à un tel résultat. Je suis vraiment heureux, mais les SEA Games ont une signification particulière pour moi”, a exprimé Lê Tuân Minh lors de la remise des médailles. À ce jour, les deux médailles d’or des SEA Games 31 constituent le meilleur résultat de sa carrière dans les compétitions de l’ASEAN.

Joueur émérite

Les entraîneurs d’échecs de Hanoï s’accordent à reconnaître en Lê Tuân Minh un joueur avide d’apprentissage, faisant preuve d’humilité dans son approche. Bien qu’il soit désormais l’un des grands maîtres internationaux du Vietnam, il est également diplômé de l’Université de droit de Hanoï, illustrant ainsi ses compétences académiques.

Photo : CTV/CVN

Originaire de Hanoï, Lê Tuân Minh a cultivé dès son plus jeune âge une passion pour les échecs. Ses camarades de classe au Lycée se souviennent de lui comme d’un élève capable de passer des heures devant l’échiquier tout en réussissant brillamment ses études. À l’université, il a continué à se distinguer, obtenant son diplôme avec mention.

Allier études et carrière d’échecs n’est jamais une tâche aisée. Cependant, la famille de Lê Tuân Minh l’a soutenu dans son choix de devenir joueur professionnel, respectant ses aspirations. Bien qu’il ait choisi les échecs comme carrière, il a également obtenu des qualifications académiques de haut niveau.

Traditionnellement, de nombreux grands maîtres commencent leur parcours d’échecs très jeunes. Lê Tuân Minh, né en 1996, a obtenu le titre de grand maître international en 2022, à seulement 26 ans. Les entraîneurs estiment que sa force réside dans son éthique de travail et sa persévérance.

Dans le monde des échecs, le talent inné peut souvent déterminer si un joueur est considéré comme un génie. Cependant, sans travail acharné, même les plus doués peuvent échouer. Lê Tuân Minh n’a peut-être pas le don d’un joueur d’exception, mais sa diligence lui a permis de réaliser des performances impressionnantes. Avec son visage avenant, sa peau éclatante et ses lunettes caractéristiques, il se distingue également par son allure dans le monde des échecs.

Phuong Nga/CVN