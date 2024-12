Le président Luong Cuong rend visite au Corps d’armée 12

Photo : Lâm Khanh/VNA/CVN

Le président Luong Cuong, au nom des dirigeants du Parti et de l'État, a salué les réalisations remarquables du Corps d'armée 12.

Il lui a demandé de bien comprendre et de mettre en œuvre efficacement la Stratégie de défense nationale dans la nouvelle situation, d’améliorer ses capacités de répondre efficacement aux situations et aux défis de sécurité non traditionnels, contribuant ainsi au maintien de l’environnement pacifique et stable au service du développement national.

Le président a en outre insisté sur la nécessité de développer des comités et organisations du Parti transparents, solides et puissants, de promouvoir l’étude et le respect de l’idéologie, de la vertu et du style du Président Hô Chi Minh, de lutter contre l’individualisme, de défendre fermement les fondements idéologiques du Parti…

Luong Cuong a également demandé au Corps d’armée 12 d’améliorer la qualité du soutien logistique et technique aux missions, de bien collaborer avec les autorités et populations locales, de développer les liens étroits avec les habitants…

Il s’est déclaré convaincu que les officiers et les soldats de l’ensemble du Corps d’armée 12 accompliraient avec brio les tâches assignées, contribuant à la défense ferme de la Patrie.

Auparavant, le président Luong Cuong est allé rendre visite et offrir des cadeaux aux officiers et aux soldats de la brigade de défense aérienne 241 du Corps d'armée 12.

VNA/CVN