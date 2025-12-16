L’économie maritime vietnamienne se positionne sur une trajectoire verte et durable

Le Vietnam mise sur une économie maritime verte et durable pour concilier exploitation du potentiel de la mer, protection de l’environnement et préservation des écosystèmes, tout en garantissant des moyens de subsistance durables pour les générations futures.

Photo : NDEL/CVN

À l’approche du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam, la transformation numérique et la transition écologique s’affirment comme des priorités stratégiques. Dans ce cadre, le développement d’une économie maritime durable se pose comme un choix décisif, reflet d’une vision à long terme pour le pays.

Le Vietnam est un pays maritime, avec plus de 3.000 km de côtes, une zone économique exclusive étendue et des milliers d’îles de toutes tailles. La mer n’est pas seulement un espace vital et une ligne de défense stratégique, elle constitue également un moteur essentiel du développement socioéconomique du pays.

Valoriser le potentiel maritime

Plutôt que d’exploiter les ressources brutes, le Vietnam mise sur des secteurs de l’économie maritime verte à forte valeur ajoutée, parmi lesquels le transport maritime respectueux de l’environnement, le tourisme durable, l’aquaculture high-tech et les énergies renouvelables en mer. Le développement de l’économie maritime verte doit aller de pair avec l’amélioration des conditions de vie des habitants des régions côtières.

Lors du Forum sur le développement durable de l’économie maritime au Vietnam 2025, qui s’est tenu les 12 et 13 décembre dans la province de Quang Ninh, Hoàng Thanh Vinh, responsable du Programme Économie circulaire et Mer du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), a salué la mise en place des clusters industriels dédiés àl’aquaculture marine actuellement déployés au Vietnam.

“La mise en place de clusters industriels d’aquaculture marine permet aux habitants de s’impliquer de manière structurée, comme dans les zones industrielles. Elle leur offre un accès à des infrastructures solides et à une chaîne complète d’approvisionnement et de distribution. Il s’agit d’une orientation stratégique particulièrement importante”.

Parallèlement à son développement économique, le Vietnam place la protection de l’environnement et des écosystèmes marins au cœur de sa stratégie. La gestion et la conservation des zones marines sont renforcées, l’exploitation des ressources halieutiques strictement encadrée selon des critères durables, et la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) conduite avec fermeté, pour préserver les ressources à long terme tout en répondant aux exigences de l’intégration internationale.

La restauration des mangroves et des récifs coralliens, ainsi que la réduction des déchets plastiques marins, contribuent progressivement à former de véritables "boucliers verts" le long des côtes. Le transport maritime durable s’affirme également comme une tendance incontournable, offrant aux entreprises des avantages compétitifs et renforçant leur résilience, comme l’indique Dào Trong Khoa, vice-président permanent de l’Association des entreprises de services logistiques du Vietnam.

Photo : Lê Dông/VNA/CVN

“La durabilité et la capacité d’adaptation rapide sont deux éléments clés de toute chaîne d’approvisionnement, notamment dans un contexte mondial marqué par l’instabilité géopolitique et par des exigences croissantes de +verdissement+ visant à réduire les émissions à l’échelle mondiale. Aujourd’hui, la transition vers une logistique maritime verte et flexible constitue une étape essentielle, contribuant à la réduction des émissions de carbone dans le secteur logistique maritime vietnamien”.

Croissance, sécurité, environnement et position internationale

Pour développer une économie maritime verte, le Vietnam s’attache à renforcer progressivement son cadre institutionnel, à adopter des stratégies nationales de croissance verte et d’économie circulaire, et à intégrer les objectifs de protection de l’environnement dans les plans de développement socioéconomique. La Résolution n°36 sur la Stratégie de développement durable de l’économie maritime, à l’horizon 2030 avec une vision jusqu’en 2045, illustre cet engagement.

Plusieurs secteurs enregistrent déjà des avancées concrètes. Les énergies renouvelables, notamment l’éolien offshore avec un potentiel de plus de 600 GW, participent à la diversification de la structure énergétique et à la réduction de la dépendance aux énergies fossiles. Dans le même temps, le Vietnam maîtrise des technologies permettant d’exploiter l’économie maritime selon une approche verte.

Pour créer des pôles de croissance maritime verte et renforcer la connexion entre les principaux centres économiques, le Vietnam se montre prêt à coopérer et à contribuer activement au réseau maritime mondial, comme l’a souligné le Premier ministre Pham Minh Chinh, lors de la conférence des Nations unies sur les océans, tenue en septembre dernier en France.

“En tant que pays maritime, le Vietnam s’engage à être un partenaire fiable et à soutenir les efforts mondiaux de protection des océans. Le pays participe activement aux mécanismes de coopération pour un développement maritime vert et durable. Le Vietnam est aussi prêt à proposer des initiatives financières équitables et durables, à renforcer la recherche et l’application des sciences marines, à favoriser le transfert de technologies et le partage d’expériences, tout en utilisant efficacement les ressources au service du développement durable de l’économie maritime”.

Pour le Vietnam, développer une économie maritime verte et durable n’est pas seulement une nécessité, c’est une stratégie clé pour tirer parti des richesses de la mer tout en préservant cet espace vital, tout en contribuant aux objectifs mondiaux de développement durable.

VOV/VNA/CVN