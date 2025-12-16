Aviation : des procédures d’enregistrement toujours plus rapides

De l’enregistrement sans papier aux systèmes de contrôle de sécurité "ultra-rapides", les technologies numériques sont désormais largement déployées à chaque étape afin de réduire au maximum le temps consacré par les passagers aux formalités aéroportuaires.

L’extension du terminal 2 de l’aéroport international de Nội Bài (Hanoï) sera officiellement inaugurée le 19 décembre, après plus de 18 mois de travaux. À cette occasion, l’aéroport a dévoilé des images de son nouveau système de contrôle de sécurité de dernière génération, comprenant des scanners 3D et des portiques corporels ultramodernes certifiés par la TSA (Administration américaine de la sûreté des transports). Il s’agit d’une première dans un aéroport vietnamien.

Renforcement notable de la sécurité des passagers

Ce dispositif, actuellement opérationnel, comprend six machines de contrôle 3D de nouvelle génération et trois scanners corporels homologués par la TSA. Les scanners de bagages 3D intègrent une technologie de retour automatique des plateaux ainsi qu’une imagerie 3D multidimensionnelle. Ils permettent de scanner rapidement et avec précision les ordinateurs portables et les liquides sans avoir à les retirer des bagages à main, ce qui améliore le débit et réduit sensiblement les temps d’attente.

Par ailleurs, les scanners corporels utilisent une technologie à ondes millimétriques totalement sûre, sans rayonnement ionisant et sans danger pour les femmes enceintes ou les personnes porteuses d’un stimulateur cardiaque. En quelques secondes, ils détectent avec précision les objets métalliques et non métalliques, tout en garantissant la confidentialité grâce à un affichage neutre de type avatar.

Il s’agit là d’une avancée majeure par rapport aux technologies de contrôle jugées obsolètes qui étaient jusqu’ici largement utilisées dans les aéroports vietnamiens. Dans les grands aéroports tels que Tân Son Nhât, Nôi Bài ou Dà Nang, les contrôles reposaient traditionnellement sur des scanners à rayons X 2D, des portiques de détection de métaux et des plateaux en plastique manipulés manuellement. Les images produites par les scanners 2D souffraient souvent de superpositions, rendant l’analyse des objets plus difficile.

Pour pallier ces limites, les aéroports avaient imposé aux passagers de sortir séparément leurs ordinateurs portables, ce qui allongeait les procédures de contrôle. Ce système, lent et peu efficace, provoquait fréquemment des retards et des engorgements dans les zones de sécurité. En outre, les portiques de détection de métaux classiques se révèlent inefficaces pour repérer les matériaux non métalliques ou les objets dissimulés dans des chaussures à semelles en caoutchouc ou sur de petits accessoires. Les passagers étaient ainsi contraints d’enlever vestes, ceintures et chaussures.

À l’avenir, l’aéroport international de Long Thành, une fois mis en service, sera lui aussi équipé de systèmes de contrôle de sécurité de nouvelle génération. Les passagers n’auront plus à retirer leurs chaussures ni à sortir les liquides et appareils électroniques de leurs bagages à main.

Technologies déployées tout au long du parcours passager

Au-delà des investissements dans les équipements de sécurité, les technologies numériques sont activement encouragées à chaque étape de l’enregistrement. Dans le hall des départs du terminal 2 de Nôi Bài, 24 bornes d’enregistrement et 24 bornes de dépôt automatique des bagages ont été installées. Elles permettent aux passagers de choisir leur siège, d’imprimer leur carte d’embarquement et d’enregistrer leurs bagages sans passer par les comptoirs traditionnels.

Des portiques d’immigration automatisés ont également été mis en place dans la zone de la police des frontières. Grâce à la biométrie, ils accélèrent les contrôles des passeports et des cartes d’embarquement. Cette authentification automatique offre un parcours fluide, de la réservation du billet à l’embarquement, en passant par l’enregistrement et les contrôles de sécurité. Elle permet de réduire les temps d’attente, de limiter l’encombrement aux heures de pointe et d’éliminer les risques d’usurpation d’identité.

Testé depuis 2023 à l’aéroport de Tân Son Nhât, le système d’immigration automatisé a déjà démontré son efficacité, réduisant le temps de passage à un peu plus de 30 secondes et diminuant l’encombrement de 30 à 40% dans la zone concernée.

L’aéroport de Long Thành sera également doté d’équipements ultramodernes : bornes d’enregistrement automatique, systèmes de dépôt de bagages automatisés, dispositifs d’immigration et de douane automatiques, ainsi que portes d’embarquement intelligentes. Il a notamment investi dans un système de convoyage des bagages de dernière génération, garantissant un acheminement fluide des passagers et de leurs effets personnels, et leur faisant gagner un temps précieux tout au long du voyage.

Modernisation accélérée des procédures

Au cours de la seule année écoulée, les procédures d’enregistrement ont connu une modernisation rapide, marquée notamment par l’inauguration du terminal 3 de l’aéroport de Tân Son Nhât. Les dispositifs biométriques optimisent désormais l’ensemble du parcours passager, de l’enregistrement au contrôle de sécurité, dans un environnement moderne et convivial.

Avec 20 bornes de dépôt automatique des bagages et 42 bornes d’enregistrement, un processus entièrement automatisé - de l’enregistrement au dépôt des bagages, en passant par les contrôles de sécurité - a été mis en œuvre simultanément pour la première fois.

À ce jour, l’application de la technologie biométrique associée au système d’identification électronique VNeID est pleinement opérationnelle dans l’ensemble des aéroports du pays. Depuis le 1er décembre, les passagers peuvent voyager par avion sans présenter de documents physiques.

Si ces systèmes restent encore relativement nouveaux pour certains passagers, notamment les personnes âgées moins familières avec les technologies numériques, la généralisation des aéroports sans papier et de haute technologie a déjà permis de réduire considérablement les temps de parcours.

Amélioration de l’expérience client

Parallèlement, les compagnies aériennes s’attachent à améliorer la qualité de leurs services et l’expérience des passagers, au sol comme en vol. Vietnam Airlines a ainsi été la première compagnie vietnamienne à ouvrir un salon d’enregistrement dédié au terminal 3 de l’aéroport de Tân Son Nhât. Destiné aux passagers en classe affaires, aux VIP et aux membres premium, ce salon permet un enregistrement rapide dans un espace privé et haut de gamme, sans attente, avec une assistance personnalisée tout au long du processus.

L’accueil et l’enregistrement y sont organisés de manière distincte et fluide, contribuant à réduire les temps d’attente et à désengorger les comptoirs principaux. Ce salon "a été très bien accueilli par les passagers".

À l’avenir, Vietnam Airlines déploiera à l’aéroport de Long Thành ses systèmes d’enregistrement automatique - enregistrement mobile, bornes interactives, portiques automatiques et technologie eKYC - afin de limiter l’encombrement dans les couloirs, aux portes d’embarquement et dans les zones de récupération des bagages.

Grâce à l’Internet des objets (IoT), les équipements au sol, les passerelles d’embarquement, les chariots à bagages et les tapis roulants seront dotés de capteurs fournissant des données en temps réel. Ces informations seront analysées par une intelligence artificielle afin d’allouer les ressources de manière optimale, d’éviter les congestions et d’améliorer la productivité. Cette synchronisation continue permettra à Vietnam Airlines de réduire de 30 à 50% les temps d’escale des avions et les temps d’attente des passagers.

Cadre politique favorable

Enfin, le facteur le plus déterminant reste l’attention et le soutien du Parti et du gouvernement à la stratégie de développement des secteurs de l’aviation et du tourisme. Les politiques d’ouverture du ciel, les exemptions de visa plus flexibles et les investissements massifs dans les infrastructures clés créent une forte dynamique de croissance pour le transport aérien. La modernisation des infrastructures aéroportuaires constitue ainsi une condition essentielle pour améliorer durablement la qualité des services, renforcer la compétitivité du secteur et consolider son image à l’international.

