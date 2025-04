Mettre en avant les produits alimentaires au Salon FHA-Food & Beverage 2025

>> VietShrimp 2025 : Vers une crevetticulture plus verte et plus durable

>> HortEx Vietnam 2025 : opportunités pour les producteurs de fruits et légumes

>> Ouverture de deux salons internationaux de ProPak Vietnam 2025 et de DrinkTech Vietnam 2025

Le salon aide les entreprises vietnamiennes à trouver de nouvelles sources d'exportation, face à l'incertitude économique mondiale et aux défis posés par les nouvelles politiques tarifaires américaines.

Réunies sous la bannière du Pavillon Vietnam-Hô Chi Minh-Ville, elles exposent les produits phares du pays, notamment les produits agricoles transformés et séchés, le café, les produits laitiers, les jus de fruits, le riz, les nouilles et une variété d'épices.

Les entreprises vietnamiennes participantes mettent en avant une production et des exportations respectueuses de l'environnement et durables, conformes aux normes internationales telles que ISO, HALAL et GLOBAL GAP. Parmi les exposants notables figurent Vinamilk, la société commerciale Tân Nhât Huong et la compagnie par actions des produits alimentaires Binh Tây. Outre la présentation de produits, des démonstrations de préparation de café et des dégustations sont proposées aux visiteurs.

Les 9 et 10 avril, un programme de rencontres d'affaires est organisé pour connecter les entreprises vietnamiennes avec des acheteurs, importateurs et distributeurs clés de Singapour et d'autres marchés internationaux.

Le salon, qui se déroule jusqu'au 11 avril, accueille plus de 1.500 exposants venant de plus de 50 pays et territoires, incluant des distributeurs, importateurs, fabricants et marques de renommée mondiale. Plus de 65.000 visiteurs sont attendus.

VNA/CVN