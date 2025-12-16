Forum économique vietnamien 2025 : tracer la voie d’une croissance durable

Le Forum économique vietnamien 2025, intitulé "L’économie vietnamienne se développe rapidement et durablement, opérant une transformation verte à l’ère du numérique", s’est tenu mardi 16 décembre à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Le forum, coprésidé par le gouvernement et la Commission des politiques et des stratégies du Comité central du Parti, a réuni plus de 500 participants en présentiel et plus d’un millier d’autres en ligne.

Cet événement articulé ses débats autour de deux séances thématiques majeures : la première portait sur la mobilisation et l’utilisation efficaces des ressources financières pour la croissance durant la période 2026-2030, et la seconde sur la promotion de l’économie circulaire pour un développement vert et durable.

Lors de la première séance, le vice-gouverneur de la Banque d’État du Vietnam, Pham Thanh Hà, a souligné que le Parti et l’État vietnamiens visent une croissance économique d’au moins 8% d’ici 2025 et une croissance à deux chiffres entre 2026 et 2030, condition essentielle pour que le Vietnam accède au statut de pays à revenu intermédiaire supérieur d’ici 2030.

Le responsable a insisté sur le fait que garantir des capitaux suffisants et les utiliser efficacement pour stimuler un modèle de croissance fondé sur la science et l’innovation constitue un défi majeur.

Le vice-ministre des Finances, Dô Thanh Trung, a souligné que si la mobilisation des capitaux est cruciale, leur allocation judicieuse et leur utilisation efficace et transparente pour générer une forte valeur ajoutée l’est encore plus.

Il a noté que le modèle de croissance actuel, fortement dépendant de capitaux et de main-d’œuvre bon marché, montre ses limites et nécessite un accroissement significatif des investissements sociaux totaux.

Les experts se sont accordés sur la nécessité de renforcer le marché des capitaux afin qu’il devienne le principal canal de mobilisation des ressources à moyen et long terme, réduisant ainsi la pression sur le système de crédit bancaire.

Ils ont également souligné la nécessité d’une coordination étroite entre les politiques budgétaires et monétaires afin de garantir la stabilité macroéconomique tout en soutenant une forte croissance, ainsi que d’améliorer l’environnement des affaires et de mettre en œuvre des réformes institutionnelles pour attirer des investissements de qualité et à long terme.

Photo : VNA/CVN

Lors de la deuxième séance consacrée à l’économie circulaire, Pham Dai Duong, vice-président de la Commission des politiques et des stratégies, a déclaré que la transformation numérique et écologique n’est pas une option, mais une nécessité absolue. Ces deux processus étroitement liés forment une "double transformation" qui stimulera la croissance mondiale au cours des prochaines décennies. Il a insisté sur le fait que l’économie circulaire, pilier essentiel de la transformation écologique à l’ère du numérique, est un élément stratégique central du nouveau modèle de croissance.

Le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Lê Công Thành, a indiqué que le Vietnam a mis en place un cadre juridique complet pour l’économie verte et circulaire. Il a toutefois noté que le processus de transition verte reste confronté à des défis, car de nombreuses entreprises et agriculteurs conservent des méthodes traditionnelles et rencontrent des difficultés en matière de capitaux, de technologies et de gestion, tandis que les nouveaux marchés, comme le marché du carbone, ne sont pas encore pleinement opérationnels.

Francesca Nardini, représentante résidente adjointe du PNUD au Vietnam, a indiqué que les projections internationales montrent que l’économie circulaire pourrait permettre au Vietnam de réduire ses déchets urbains de 30% à 34% et ses émissions de gaz à effet de serre de 40% à 70% entre 2030 et 2060, tout en créant des emplois et en réduisant sa dépendance aux importations de matières premières.

À titre d’exemple concret, Cung Trong Cuong, directeur de l’Institut de recherche sur le développement de la ville de Huê, a présenté le plan d’action de la ville pour la mise en œuvre d’une économie circulaire, assorti d’objectifs précis pour 2030, tels que garantir que 20% de l’énergie primaire provienne de sources renouvelables et assurer la collecte et le traitement de 100% des déchets ménagers.

Les experts présents au forum ont souligné que la transition verte et l’économie circulaire sont la seule voie possible pour que le Vietnam parvienne à une forte croissance et à un développement durable à l’ère du numérique.

VNA/CVN