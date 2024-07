Hô Chi Minh-Ville

Enertec Expo 2024 : la 17e exposition sur les énergies et les équipements d’électricité

L’exposition sur les technologies, les équipements d’électricité (ETE), les produits économes en énergie, et les énergies vertes (Enertec Expo 2024) a ouvert ses portes mercredi 17 juillet au Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC), rassemblant quelque 300 stands de plus de 350 entreprises domestiques et étrangères.

L’événement est organisé par la société de publicité, de foires, et d’expositions C.I.S Vietnam, en coopération avec le Centre de développement de l’industrie auxiliaire de Hô Chi Minh-Ville, sous les auspices du ministère de l’Industrie et du Commerce, et du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville.

L’exposition ETE et Enertec Expo 2024 présente au public un large éventail de produits, services et solutions techniques en matière d’électricité et d’énergies renouvelables, un rendez-vous favorisant les échanges commerciaux, la promotion et la coopération entre les entreprises du secteur.

Lors de son discours d’ouverture, Nguyên Thi Kim Ngoc, directrice adjointe du Service municipal de l’industrie et du commerce, a souligné que l’exposition ETE et Enertec Expo ne cessait d’élever non seulement son envergure et sa qualité, et regroupait des enseignes des groupes et entreprises technologiques provenant de pays développés.

Sur une superficie de 10.000 m², ETE et Enertec Expo 2024 présente et commercialise des produits d’électricité, des énergies vertes, nouvelles et renouvelables en provenance du Vietnam, de France, des États-Unis, d’Allemagne, du Japon, de République de Corée, de Chine, de Taïwan (Chine), entre autres. Avec également des programmes de connexions d’affaires, des ateliers, des visites des usines d’électricité.

“Vietnam ETE et Enertec Expo 2024 est une opportunité pour les entreprises de participer à des activités de promotion commerciale, de transfert de technologies, ainsi que de développer leur commerce, contribuant à la filière électrique et énergétique du Vietnam, tout en réalisant la stratégie nationale de l’énergie et de la protection de l’environnement, et en promouvant le développement de l’économie du Vietnam”, a déclaré Lê Hoàng Tài, directeur adjoint du Département de promotion commerciale du ministère de l’Industrie et du Commerce.

De nombreuses enseignes sont présentes à cette exposition telles que Song Nhât - ABB, Gelex, LS Vina, Cadisun, Vina Electric, MBT, BTN Electric, EEMC, Vinasino, Daphaco, Hitachi, KNP Vietnam, CTC, MBA LE, TUV Rheinland, HIOKI, CME Solar, Lux Power, Shihlin Vietnam, Fluke, etc.

L’événement prévoit d’accueillir 20.000 visiteurs nationaux et internationaux.

Clôture : le 19 juillet.

Texte et photos : Truong Giang/CVN