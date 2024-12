La haute couture vietnamienne cible le marché chinois

>> Quarante égéries internationales font confiance au designer vietnamien Công Tri

>> Awkwafina illumine la fête des Oscars dans une robe signée Công Tri

>> Les défilés de mode en fin d'année : Une vitrine du dynamisme de la mode vietnamienne

Photo : CTV/CVN

Lors de la Shanghai Fashion Week (SHFW), qui s’est tenue du 9 au 19 octobre à Shanghai, plusieurs marques vietnamiennes ont participé à des défilés, notamment Hacchic et Sixdo, tandis que d’autres ont présenté leurs collections lors de ses salons, comme Linh Nga et Joli Poli.

De plus, le salon Xcommons, organisé à Kunshan, dans la province du Jiangsu, a attiré 10 marques vietnamiennes, à savoir DANG HAI YEN, KHAAR, Decode House, Onon Made, Le Art, Emwear, Briller, Larmes, Emwear et Valenciani, marquant une étape importante pour la mode vietnamienne sur la scène internationale.

La créatrice Dinh Thi Phuong Thao (nom de scène Linh Nga) a déclaré qu’avec une population de plus de 1,4 milliard d’habitants, la Chine représente un énorme marché de la mode, offrant de nombreuses opportunités commerciales aux marques vietnamiennes.

Après l’Australie et les États-Unis, la Chine est le troisième pays où la marque Sixdo a choisi de présenter sa nouvelle collection. Son Pdg, Pham Huy Cân, a souligné que la Chine était un marché majeur de l’industrie mondiale de la mode, la plupart des grandes marques mondiales y étant déjà présentes.

La créatrice Trà Linh de Hacchic a fait remarquer que les créations des créateurs vietnamiens suscitent un "buzz" important sur le marché chinois et dans de nombreux pays asiatiques. Le fait que des stars chinoises de premier plan telles que Gillian Chung, Fan Bingbing, Esther Yu et Gulinazha aient été vues portant des tenues haut de gamme de créateurs vietnamiens a joué un rôle important dans l’alimentation de cette tendance.

Un grand exportateur de textile

Nguyên Thi Tuyêt Mai, secrétaire générale adjointe de l’Association du textile et de l’habillement du Vietnam (Vitas) et directrice du bureau de représentation de la Vitas à Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que le Vietnam était actuellement le troisième plus grand exportateur de textile et de vêtement au monde, après la Chine et le Bangladesh. Le pays compte environ 7.000 entreprises de textile et de vêtement employant 3 millions de travailleurs, avec 80% de la capacité de production dédiée à des marques de renommée mondiale, principalement via le modèle d’exportation B2B (business-to-business).

Avec l’essor du commerce électronique, l’industrie nationale du textile et de la mode a le potentiel de vendre directement aux consommateurs du monde entier, via le modèle B2C (business-to-consumer), a souligné Mai, ajoutant que la Vitas encourage les entreprises à développer les deux modèles en parallèle.

Cependant, les différences linguistiques et culturelles posent des défis importants aux marques vietnamiennes. Pour éliminer ces obstacles, les entreprises de mode vietnamiennes ont amélioré leurs compétences en langues étrangères pour mieux communiquer avec les clients et négocier efficacement avec leurs partenaires.

Cet effort leur permet de développer des stratégies de marketing de marque sur les plateformes de médias sociaux populaires comme Weibo et Douyin tout en accédant aux canaux de vente sur les principales plateformes de commerce électronique chinoises.

VNA/CVN