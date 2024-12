Les exportations de riz devraient atteindre un volume record de 9 millions de tonnes en 2024

Photo : VNA/CVN

Selon les données du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, rien qu'en novembre, le Vietnam a exporté 700.000 tonnes de riz pour une valeur de 444,9 millions de dollars. Ces résultats portent le bilan cumulé des onze premiers mois à environ 8,5 millions de tonnes avec une valeur de 5,31 milliards d'USD, soit des progressions respectives de 10,6 % en volume et 22,4 % en valeur.

C'est la première fois que les exportations de riz vietnamien ont franchi le seuil des 5 milliards d'USD, une performance remarquable attribuée à l'augmentation de 10,6% du prix moyen à l'exportation, qui s'est établi à 627,9 USD la tonne en onze mois.

Entre janvier et octobre, les Philippines ont été le plus grand importateur de riz vietnamien, représentant 46,1% des parts de marché. Elles ont été suivies par l'Indonésie et la Malaisie, avec des proportions respectives de 13,5% et 8,2%.

Actuellement, la surface rizicole récoltée dans le pays s'étend sur plus de 6,8 millions d'hectares, maintenant un niveau comparable à celui de l'année précédente (100,1%). La production totale est évaluée à 42,12 millions de tonnes, avec un rendement moyen de 61,5 tonnes par hectare.

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural anticipe une production record en 2024, avec une estimation de plus de 43 millions de tonnes, répondant ainsi pleinement aux besoins du marché intérieur.

Dans cette perspective favorable aux exportations, le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural Phùng Duc Tiên estime que les exportations nationales pourraient atteindre 9 millions de tonnes en 2024. Il souligne que cette progression résulte d'une coordination étroite entre le secteur agricole et les autorités locales dans la restructuration du secteur, privilégiant l'amélioration de la valeur et de la qualité, la réduction des émissions via le projet d'un million d'hectares de riziculture de haute qualité et à faibles émissions.

VNA/CVN