Le Vietnam, un maillon important dans de nombreuses chaînes de valeur mondiale

Photo : Lê Lâm/VNA/CVN

Selon l'article publié sur cette page, le Vietnam est devenu un maillon important dans de nombreuses chaînes de valeur mondiale, en particulier dans les industries manufacturières et d'exportation clés telles que le textile-habillement, l'électronique et l'ingénierie. Le Vietnam a affirmé sa position concurrente grâce à son avantage en termes de coûts, son emplacement stratégique et ses infrastructures améliorées.

L’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA) ont aidé le Vietnam à accroître son accès au marché et son intégration dans la chaîne d’approvisionnement mondiale.

L'article évalue également que l'accent mis par le Vietnam sur l'amélioration des infrastructures, y compris les ports maritimes et la logistique, joue un rôle important dans la promotion de l'intégration dans les chaînes de valeur mondiale. Des réseaux de transport et de communication efficaces aident également le Vietnam à consolider son rôle de pôle manufacturier et à renforcer son attractivité en tant que destination d'investissement.

L’article conclut que le Vietnam a une influence économique croissante et entretient de nombreux partenariats stratégiques. Outre sa position stratégique, le Vietnam dispose d’un grand poids dans les négociations internationales et contribue à façonner la politique économique mondiale. Le rôle du Vietnam deviendra encore plus important à l'avenir.

VNA/CVN