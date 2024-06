Vietnam - Singapour : connexion d’affaires en aquaculture

L’événement, organisé par la Mission économique du Vietnam à Singapour, l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquacoles du Vietnam (VASEP) et le Service des affaires étrangères de Hô Chi Minh-Ville, vise à fournir à la communauté des entreprises des deux pays un panorama de la production et de l’exportation de produits aquacoles du Vietnam et des opportunités de coopération entre les entreprises des deux pays, grâce aux accords de libre-échange signés.

Dans son discours, Nguyên Thi Thu Sac, présidente de la VASEP, a souligné que la coopération commerciale bilatérale était toujours sur la bonne voie et se développait de plus en plus étroitement. "À l’heure actuelle, le Vietnam et Singapour sont signataires de l’Accord de libre-échange dans la région Asie du Sud-Est. Il s’agit d’un avantage pour lequel le Vietnam et Singapour devraient poursuivre leur développement encore plus solidement», a déclaré Nguyên Thi Thu Sac. «Singapour figure dans le top des investisseurs au Vietnam qui est devenu en 2024 le 5e exportateur le plus important vers le marché singapourien, juste derrière l’Indonésie, la Malaisie, la Chine et la Norvège", a précisé la présidente de la VASEP.

Kenneth Chia, président de l’Association de l’industrie des produits aquacoles de Singapour (SIAS), a quant à lui hautement apprécié la coopération commerciale avec les producteurs et exportateurs de produits aquacoles du Vietnam. Le représentant de la SIAS a souhaité que les entreprises singapouriennes puissent, par le biais de cette connexion d’affaires, trouver des partenaires et des fournisseurs de produits aquacoles et agro-alimentaires au Vietnam tout en établissant des chaînes de ravitaillement durable en la matière.

Selon Tô Thi Tuong Lan, secrétaire générale adjointe de la VASEP, celle-ci compte à l’heure actuelle plus de 300 entreprises membres spécialisées dans la production et la transformation de divers produits aquacoles, notamment les crevettes, le pangasius et les coquillages, entre autres.

En 2023, le chiffre d’affaires à l’exportation de produits aquacoles du Vietnam est estimée à 108 millions d’USD, une légère baisse en glissement annuel. "Néanmoins, les potentiels de coopération commerciale entre les deux pays dans la filière aquacole restent énormes du fait que le Vietnam peut fournir à ce marché une gamme très variée de produits", a déclaré Mme Lan.

Lors de l’événement, les entreprises des deux pays ont exprimé leur souhait de renforcer leur coopération et la connexion d’affaires dans le secteur aquacole afin de promouvoir les activités commerciales des deux pays. Pour l’occasion, la VASEP a également invité des investisseurs singapouriens à participer au Salon international des produits aquacoles du Vietnam (Vietfish 2024), prévu du 21 au 23 août dans la mégapole du Sud.

Selon les statistiques du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, au cours des cinq premiers mois de 2024, la valeur des exportations de produits aquacoles du pays a atteint 3,6 milliards d’USD, soit 6% de hausse par rapport à la même période de l'année dernière.

Texte et photos : Truong Giang/CVN