La réunion Vietnam - Singapour sur la promotion de l'e-commerce

La réunion Vietnam - Singapour 2024 sur la promotion de l'e-commerce et des paiements électroniques transfrontaliers a eu lieu le 30 mai à Singapour, sous les auspices du ministère de l'Industrie et du Commerce, de l’Office du commerce du Vietnam et l'ambassade du Vietnam à Singapour.

S'exprimant lors de l’événement, l'ambassadeur du Vietnam à Singapour, Mai Phuoc Dung, a souligné qu'il s'agissait d'une activité très significative, répondant rapidement aux besoins des entreprises vietnamiennes dans le domaine du commerce électronique et en même temps mettant en œuvre des activités de diplomatie économique, jetant les bases d'une amélioration du partenariat stratégique intégral Vietnam - Singapour dans les temps à venir.

De son côté, Dô Quôc Hung, directeur du Département du marché Asie-Afrique du ministère de l'Industrie et du Commerce, a déclaré que le commerce électronique était un élément important du pilier économique dans les relations de coopération Vietnam - Singapour.

Les marchés du commerce électronique du Vietnam et de Singapour connaissent tous deux une forte croissance et la réunion est une opportunité pour les deux parties d'apprendre et de promouvoir la coopération commerciale et d'investissement bilatérale, en particulier dans le commerce électronique et les plateformes numériques.

Lemon Tan, président de la Singapore Manufacturing Federation (SMF), a déclaré que ces dernières années, le Vietnam était devenu la destination d'investissement la plus populaire pour les entreprises singapouriennes, en particulier pour ceux souhaitant rechercher de nouveaux marchés. Il a proposé de renforcer la promotion du commerce, de resserrer la connexion entre chaque province du Vietnam et chaque entreprise de Singapour pour mener des transactions d'investissement clés et efficaces.

Partageant des expériences de TikTok, Mme Doven Yap, responsable des acquisitions chez TikTok Shop Singapore, a précisé qu’il y avait de nombreuses nouvelles marques et tendances sur le marché.

Le Vietnam possède de nombreux produits agricoles de qualité et si les informations sur ces produits et leurs processus de production sont garanties, le marché de Singapour les acceptera facilement, a-t-elle souligné.

