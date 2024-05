Hô Chi Minh-Ville : ouverture du 4e Salon international du lait et des produits laitiers

Photo : VNA/CVN

L'événement de quatre jours, co-organisé par l'Association du lait du Vietnam et la Société d'exposition et de publicité du Vietnam, réunit près de 200 stands nationaux et étrangers de marques prestigieuses telles que Vinamilk, Nutifood, Nestlé, Abbott, Mead Johnson, Vinasoy, IDP, Care Fore, Nutricare et Coco Milk.

Il offre aux visiteurs un aperçu des dernières technologies de transformation, de recyclage des emballages et de traitement de l'environnement, des machines pour l'alimentation animale et vétérinaire, des équipements d'analyse du lait, des services et solutions de transformation numérique dans le secteur laitier, entre autres.

Sont également prévus en marge de l'événement des conférences sur des thèmes d'actualité tels que l'économie circulaire dans l'industrie laitière, le développement du marché national des produits laitiers, la transformation numérique du secteur...

Malgré les difficultés, l'industrie laitière nationale affiche toujours en bonne croissance, garantit la demande domestique et élargit sans cesse ses marchés à l’export.

Organisé pour la première fois en 2017, l'initiative biennale Vietnam Dairy vise à aider le secteur laitier à mieux s'intégrer au marché mondial et à se développer de manière durable.

VNA/CVN