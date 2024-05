Le ministre Bùi Thanh Son rencontre des hommes d'affaires et des intellectuels en R. de Corée

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de l’événement, Bùi Thanh Son a souligné que la création de l'association était une étape importante marquant le développement de la communauté d'affaires vietnamienne en République de Corée en particulier et de la communauté vietnamienne à l'étranger, en général.

Reconnaissant et appréciant les contributions importantes des entrepreneurs au développement du pays au cours des dernières années, le ministre a affirmé que le Parti et l'État partageaient, écoutaient et mettaient en place des mécanismes, des politiques spéciaux pour les soutenir. La communauté des entreprises vietnamiennes en République de Corée doit profiter des avantages et des opportunités de coopération économique entre les deux pays, s'unir pour apporter des contributions pratiques au développement intégral du pays ainsi qu'au développement du partenariat stratégique intégral Vietnam - République de Corée.

Au nom de BAViK, Dào Tuân Hùng a remercié le Comité d'État chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger, le ministère des Affaires étrangères pour leur attention et soutien à la communauté vietnamienne en République de Corée en général et à l'Association des entreprises vietnamiennes en République de Corée en particulier. Il a souhaité recevoir davantage le soutien des autorités compétentes nationales afin que BAViK puisse promouvoir son rôle de pont entre les entreprises vietnamiennes et sud-coréennes.

BAViK a été officiellement reconnu le 21 octobre 2023, comptant plus de 40 entreprises membres, spécialisés dans de nombreux domaines. Jusqu'à présent, les entreprises vietnamiennes en République de Corée ont mené 29 des 421 projets d'investissement direct des Vietnamiens d'outre-mer de 32 pays et territoires au pays.

Photo : VNA/CVN

Le même jour, Bùi Thanh Son a participé à un échange de vue avec un groupe d'intellectuels vietnamiens et de jeunes scientifiques en République de Corée. Il a affirmé les lignes directrices et politiques cohérentes du Parti et de l’État de considérer la communauté vietnamienne à l'étranger comme une partie inséparable de la nation vietnamienne, une ressource pour la cause de l’industrialisation et de la modernisation du pays.

Le Parti, l'État et le gouvernement s’intéressent toujours à la communauté vietnamienne à l'étranger en général et en République de Corée en particulier et valorisent toujours les ressources économiques, d’investissement et d'intelligence des Vietnamiens d'outre-mer.

Il a également déclaré que le gouvernement accordait une très grande détermination au développement et de l'application de l'intelligence artificielle (IA), à l'industrie des semi-conducteurs. Donc, le ministère des Affaires étrangères a créé une mission pour promouvoir le développement de l'industrie des semi-conducteurs et est prêt à servir de pont pour mobiliser les connaissances, les technologies de la communauté vietnamienne à l'étranger pour servir la cause d'industrialisation et de modernisation du pays.

Lors du séminaire, les scientifiques ont exprimé leur confiance en les politiques et les directives du Parti et de l'État en matière d'édification nationale, en prêtant attention et en donnant la priorité aux investissements dans les sciences et technologies à l'ère numérique qui se développe rapidement aujourd'hui. Les opinions ont exprimé l'enthousiasme, la responsabilité et l'affection envers la Patrie à travers des propositions de solutions très profondes et concrètes.

