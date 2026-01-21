Euro de hand

Le Danemark, déjà qualifié pour le tour principal, battu chez lui par le Portugal

Surprise à Herning : le Danemark, grand favori à la victoire finale à l'Euro de handball, a été battu chez lui par le Portugal (31-29) pour son troisième et dernier match de tour préliminaire lundi soir 19 janvier.

Les Danois, certes déjà qualifiés pour le tour principal, perdent la première place de leur groupe A, et affronteront l'équipe de France dès jeudi 22 janvier, pour la première rencontre de la prochaine étape de l'Euro, dont les Bleus sont tenants du titre.

Les Portugais s'offrent une double performance puisqu'en plus de se qualifier et récupérer la première place du groupe, ils poursuivent la compétition avec les deux points acquis contre leur adversaire.

Un avantage précieux alors qu'ils retrouveront aussi sur leur chemin les Français, l'Allemagne, l'Espagne et la Norvège pour tenter de rallier le dernier carré.

Lundi soir 19 janvier, ils ont totalement surpris le public de la Boxen de Herning évidemment acquis à la cause des Danois, grâce notamment aux superbes performances des frères Martim et Francisco "Kiko" Costa (neuf buts chacun).

Signe de sa progression depuis quelques années, c'est la première fois que la sélection portugaise s'impose face au champion du monde et champion olympique en titre. Lors de leur dernière confrontation, en demi-finale du Mondial-2025, les Danois l'avaient largement emporté (40-27).

